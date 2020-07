Cessione As Roma, spunta l'ex mago di Yahoo Jeff Mallett: dal Canada assalto a Pallotta

Jeffrey Mallett, imprenditore canadese attuale presidente dei Vancouver Whitecaps e in passato COO di Yahoo, oltre che fondatore del WPS, il campionato professionistico femminile statunitense, sogna la Roma.

Descritto come il "mago di Yahoo", Mallett è da anni nello sport dal baseball con i San Francisco Giants fino al calcio con alcune quote dello storico Derby County. Insomma, un pezzo grosso che ha anche a che fare con campioni del calibro di Steve Nash, canadese d'origine, ex stella Nba e tifosissimo del Tottenham.

Mallett è riconosciuto come un'icona del boom della tecnologia internet che ha illuminato i mercati azionari dalla metà alla fine degli anni '90. Nel 1995, Yahoo! ha offerto a Mallett il lavoro di presidente e COO, l'imprenditore ha quindi aiutato l'azienda a diventare pubblica nel 1996 e, durante il suo mandato di sette anni, ha contribuito a trasformare Yahoo in un marchio di intrattenimento e media.

Il presidente James Pallotta, dopo aver respinto le avance di Dan Friedkin, dovrà quindi analizzare le eventuali proposte di Mallett.

Per ora, comunque, di concreto non c'è nulla anche perché il manager americano fino all'ultimo vorrà vedere se la questione stadio potrà risolversi in un senso o nell'altro con il Comune di Roma.

Intanto in casa giallorossa c'è da segnalare anche il possibile cambio dello sponsor tecnico, con il club poco soddisfatto dell'accordo con Nike in scadenza nel 2024.