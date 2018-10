As Roma Futsal, il ds Scano: "Vittoria col Foligno importante per il morale del gruppo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La serie B dell’As Roma Futsal ha cominciato col piede giusto. Dopo due sconfitte nelle gare ufficiali di Coppa della Divisione e Coppa Italia di categoria, la formazione di mister Remo Arnaudi ha battuto 8-7 il Foligno nel match disputato sul campo amico del “PalaMunicipio”. Triplette per Gastaldi e il giovane Cavalli, un gol a testa per Simone Ricciarini e il portiere giapponese Yoshida, tesserato dell’ultima ora in casa giallorossa. «Se mi aspettavo questo successo? Non so, ma ero convinto che i ragazzi avrebbero giocato un’ottima partita – dice il direttore sportivo giallorosso Mirko Scano – La squadra ha cominciato forte andando prima sul 2-0 e poi sul 3-1, ma gli umbri sono riusciti a ribaltare il risultato prima dell’intervallo. Nella ripresa abbiamo cominciato nuovamente col piede giusto arrivando prima sul 6-4 e poi sull’8-5. Nel finale il Foligno ha accorciato le distanze, ma la nostra vittoria non è stata più in discussione. Siamo molto contenti per questo risultato perché si trattava già di uno scontro diretto: il Foligno sarà una nostra concorrente per la salvezza e questi punti peseranno molto anche dal punto di vista del morale e dell’autostima del nostro gruppo». L’As Roma Futsal sa bene che sarà una stagione “da combattimento”. «Siamo partiti ad agosto e chiaramente siamo in ritardo – rimarca Scano -. Inoltre il gruppo è un po’ corto nella rotazione ed ha lavorato molto dal punto di vista atletico col “prof” Richiello, quindi la squadra non può essere brillante. Il successo con tanti gol ed emozioni è comunque un marchio di fabbrica tipico delle squadre di mister Arnaudi». Tra le note positive la prestazione del giovane Cavalli e l’esordio del portiere nipponico Yoshida. «Cavalli è un ragazzo del 1998 che all’esordio in serie B ha segnato una splendida tripletta. Yoshida ci può dare una grande mano, è un ragazzo che sa stare benissimo tra i pali, ma al tempo stesso sa giocare con grande disinvoltura pure coi piedi». Nel prossimo turno l’As Roma Futsal sarà ospite dell’Italpol. «Li abbiamo già affrontati in Coppa Italia e sono una squadra molto forte, tra le papabili candidate alla vittoria finale. Sarà una sfida dura, ma cercheremo di fare la nostra partita» conclude Scano.