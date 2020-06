Roma, conti mai così in rosso: Zaniolo e altri big a rischio addio

Profondo rosso per le casse della Roma. Continuano ad aumentare le perdite di bilancio in casa giallorossa: dalla relazione illustrativa del consiglio d'amministrazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 marzo 2020 emerge un risultato economico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2019-20 negativo per 126,4 milioni di euro rispetto alla perdita di 29,5 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio.

Il presidente James Pallotta continua a tenere duro, sperando di cedere il club alle sue condizioni, ma la situazione appare difficile. La paura dei tifosi è quella di un ennesimo ridimensionamento della rosa.

Il prezzo pregiato è Nicolò Zaniolo, che secondo una prima stima avrebbe un valore di 60 milioni ma l'eventuale addio del numero 22 è visto come un'ultima spiaggia e per risanare i conti.

Altrimenti potrebbero essere costretti a dire addio Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e i giovani Cengiz Under e Justin Kluivert che hanno molto mercato.

Il ds Gianluca Petrachi però, sta lavorando per evitare uno smantellamento della Roma sia attraverso le cessioni degli esuberi, sia con qualche scambio per abbassare il monte ingaggi che potrebbero coinvolgere Alessandro Florenzi e Bryan Cristante.