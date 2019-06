As Roma: campagna abbonamenti 2019-20, i prezzi e le novità. Lanciata un'app ad hoc

La As Roma sul proprio sito ufficiale ha lanciato la campagna abbonamenti 2019-20. A partire da domani 4 giugno, fino al 16 giugno, sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento. Nella pagina web dedicata la Roma ha già comunicato alcuni dettagli.

In primis il prezzo bloccato nelle Curve: i prezzi per i rinnovi infatti partiranno da 269 euro fino ai 900 della Monte Mario. Poi, la possibilità di scegliere tra abbonamento digitale o cartaceo. Il club ha infatti lanciato una applicazione per smartphone per chi preferisce portare il proprio abbonamento sempre con sé e usufruire di speciali servizi, come il cambio utilizzatore per 5 partite oppure cambiare il proprio posto prima dell'inizio del campionato.

"Una forma di comunicazione, quella dello spot, che affianca una veste tutta nuova dello stesso abbonamento, che da quest’anno, infatti, si potrà sottoscrivere direttamente da casa sul sito della AS Roma e, successivamente, potrà essere gestito scaricando l'app dedicata 'IL MIO POSTO'. Un pacchetto di funzionalità che si completa con uno sconto dedicato presso gli AS Roma Store e un sistema di notifiche che tiene l’utente aggiornato in qualunque momento", si legge sul sito del club. Resta comunque valida la possibilità di sottoscrizione tradizionale presso gli AS Roma Store.