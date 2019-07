Roma: calendario Serie A 2019 2020, tutte le partite dei giallorossi

La nuova Roma di Paulo Fonseca contro il Genoa dell'ex Andreazzoli. Esordio al Tardini contro il Parma per la Juventus campione d'Italia nella prima giornata del campionato di Serie A stagione 2019-2020. I primi big match alla seconda giornata con Lazio-Roma e Juventus-Napoli.

Le due romane, per l'indisponibilità dell'Olimpico in vista di Euro 2020, giocheranno entrambe in trasferta nella 38^ giornata (e di conseguenza entrambe in casa nella 19^).

Tre i turni infrasettimanali (il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile) e quattro le soste per gli impegni della Nazionale: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo.

Per quanto riguarda la pausa invernale niente più Boxing Day con partite a Santo Stefano: il campionato si fermerà il 23 dicembre e riprenderà il 5 gennaio. Chiusura anticipata il 24 maggio per via dell’Europeo 2020.

Ecco il calendario di Serie A 2019 2020

Prima giornata 24-25 agosto

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

SPAL-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

