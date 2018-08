Calcio, Arioli: "Per la Roma 6 inizia nuova e importante stagione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“Per la Roma 6, storica società calcistica dell'attuale V Municipio di Roma sita in zona Largo Preneste, la stagione 2018/2019 sarà l’inizio di una nuova avventura piena di stimoli e novità", inizia con queste parole il comunicato stampa di Luca Arioli, già Consigliere Municipale ma anche nuovo Direttore Generale della Roma 6.

"Dopo un’esaltante stagione con l’Autocara Calcio (Terza Categoria) dove grazie al Mister Gianluca Bravi, una squadra che negli ultimi anni arrivava sempre nelle ultime posizioni della classifica è riuscita finalmente a posizionarsi al sesto posto, conquistando anche la Coppa Disciplina, per via del minor numero di ammonizioni ed espulsioni ricevute durante la stagione 2017/2018. Proprio grazie a questo importante risultato, Mister Bravi è stato cercato e voluto dalla Roma 6, specificatamente dal Direttore Sportivo Francesco Tringali e dal Direttore Tecnico Luigi Zecca. La Roma 6 affronterà il Campionato di Seconda Categoria e come la maggior parte degli allenatori, anche Bravi ha chiesto di poter portare parte del suo staff in questa nuova avventura e così anche il ViceAllenatore Raffaele Turco è stato coinvolto in questo nuovo progetto, insieme all’accompagnatore Roberto Sarti, nonché nuovi innesti voluti sia dal DS Tringali che dallo stesso Mister Bravi, parliamo di Manuel Sicoli, Preparatore Atletico insieme a Daniele Puglisi. La società intende puntare anche sulla crescita della Juniores guidata da Mister Miceli Sebastiano e dal suo Vice Riccio Giuseppe, insieme all’importante lavoro della Dirigente Emanuela Calcagni. Il 29 Settembre inizierà il campionato -conclude Arioli- e la volontà di fare bene in questa stagione è davvero molto forte, per il momento la dirigenza Tringali, Zecca e Arioli, augurano buon lavoro al Mister e ai ragazzi”.