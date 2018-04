Aria Sport Somalia, riprendono gli incontri Smart Meet Up

Cosa sono gli SMART MEET UP. Questo nuovo format, ideato da Aria Sport, non vuole essere un convegno bensì un incontro informale, con esperti e professionisti del mondo dello sport e dell’alimentazione, a porte aperte, avente l’obiettivo di diffondere cultura ed informazione in maniera diretta, conviviale. Ecco che infatti, luogo dell’incontro, diventa una sala fitness, dove ospiti e relatori siederanno su tappetini e fitball.

Questa caratteristica permette al pubblico di partecipare in maniera più diretta e coinvolgente all'evento e di superare la barriera tra oratore e pubblico massimizzandone l'interazione.

Siete perciò tutti invitati al primo Smart Meet Up su “Sport e Alimentazione” del 2018, il prossimo Sabato 21 Aprile a partire dalle ore 17.00. Il focus di questo primo incontro gratuito sarà “Attenuare gli stati infiammatori attraverso l’alimentazione”. La dieta anti-infiammatoria può essere infatti un valido aiuto per tutti coloro che soffrono di patologie che, in diversa misura, vivono un quadro infiammatorio di natura cronica o acuta. Il Dott. Pietro Mignano, il nuovo biologo nutrizionista di Aria Sport, affronterà la tematica svelando quali sono i cibi da evitare e quali invece preferire, a seconda della specifica infiammazione, accompagnato dal Dott. Lorenzo Marcellini, medico specialista in ortopedia, presso il Policlinico Umberto I e l’Ospedale Israelitico di Roma.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

In questa occasione sarà presentato il nuovo progetto di Rieducazione Funzionale in acqua, in partenza da maggio presso il centro di Largo Somalia tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:20 alle 16:30. La Rieducazione Funzionale è un programma riabilitativo ottimale sia per in fase pre che post operatoria e sarà articolato in lezioni di gruppo a numero chiuso, in cui ognuno seguirà il proprio protocollo riabilitativo, firmato direttamente dal Dott. Marcellini, seguito da un trainer specializzato.

Vi aspettiamo dunque sabato 21 aprile presso Aria Sport Somalia alle ore 17.00 per il primo Smart Meet Up su “Sport e Alimentazione” di questo 2018!

Seguirà un aperitivo a buffet gratuito per tutti i partecipanti. Aria Sport Somalia, largo Somalia 60, a due passi da Villa Ada.