SS Lazio Scherma: Argento mondiale per Enrico Berrè

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

È un ragazzo di Genzano di Roma in questi giorni ad essere presente sugli schermi dei nostri televisori e sulle pagine di tutti i più importanti quotidiani d'informazione! Lo sciabolatore Enrico Berrè, classe 1992, atleta delle Fiamme Gialle nato e cresciuto sulle pedane della Lazio Scherma Ariccia, ha infatti conquistato una fantastica medaglia d'argento a squadre nei Campionati del Mondo, che si stanno svolgendo a Wuxi in Cina. Il quartetto azzurro composto da Enrico, Luca Curatoli, Luigi Samele ed Aldo Montano è salito sul secondo gradino del podio al termine della finale contro i campioni del Mondo in carica della Corea del Sud. La formula di gara prevede frazioni di 5 stoccate ciascuno, fino a raggiungere il punteggio di 45. A vincere, 45-39, sono stati gli asiatici, rispettando l'equilibrio dell'intera stagione di Coppa del Mondo che ha visto la Corea del Sud vincere quattro delle cinque tappe disputate e l'Italia concludere per quattro volte su cinque, al secondo posto. Enrico ed i suoi compagni di squadra rappresentano una delle realtà più importanti dell'intero scenario internazionale, dando lustro alla scherma italiana, a Genzano e al movimento sportivo dei Castelli Romani. Gli sciabolatori italiani hanno eliminato la Gran Bretagna per 45-22, la Russia 45-31 e poi, in semifinale, l'Ungheria del bicampione olimpico, Aron Szilagyi col punteggio di 45-42. L'assalto finale ha visto invece la Corea del Sud prendere il via dalle prime stoccate, fino all'ultima frazione di Luca Curatoli che da 40-26 in favore degli asiatici, ha chiuso col definitivo 45-39. Queste le parole di Enrico al termine della gara "Abbiamo vinto assalti complicati perché abbiamo messo in pedana cuore, grinta ed il nostro talento". Le emozioni di questo campionato mondiale infiammano ancora di più i cuori e ci rendono orgogliosi non solo del risultato prestigioso della squadra, ma di questo giovane atleta genzanese che sta facendo meraviglie, in giro per il mondo!