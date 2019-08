La Roma vince ad Arezzo anche l’ultima amichevole del suo precampionato, arrivando così nel migliore dei modi a quello che sarà il debutto in Serie A di domenica 25 agosto contro il Genoa. Il punteggio finale è di 1-3: per i giallorossi in gol Diego Perotti, su rigore, Edin Dzeko e Justin Kluivert. In rete anche l'Arezzo, che pareggia momentaneamente con Belloni, sempre su penalty.