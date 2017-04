Appia Run 2017: il percorso dalle Terme di Caracalla

Conto alla rovescia per la 19ª edizione della Roma Appia Run, manifestazione podistica organizzata dall’ACSI Nazionale in collaborazione con ACSI Italia Atletica e ACSI Campidoglio Palatino in programma domenica 9 aprile 2017.

Il 9 aprile la corsa, con più di 6mila atleti, partirà, da via dal Viale delle Terme di Caracalla per finire nella pista dello Stadio Nando Martellini. La prova, ideata da Roberto De Benedittis, vedrà concorrenti divisi sulle due distanze di 13 chilometri 4 chilometri su uno dei percorsi più amati dai podisti di tutta Italia.

La competitiva avrà questo percorso: Via delle Terme di Caracalla, Via di Porta Ardeatina, Via Appia Antica, Via di Cecilia Metella, Via Appia Pignatelli, Vicolo S. Urbano, Via della Caffarella, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.

La non competitiva sarà così: Via delle Terme di Caracalla, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli, Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.