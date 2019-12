Aperte le iscrizioni staffetta Run4Rome

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

ROMA – Alla vigilia di Natale e a poco più di tre mesi dal 29 marzo 2020, data fissata per l’Acea Run Rome The Marathon, la rinnovata maratona a Roma, arriva la lieta notizia che le iscrizioni per la staffetta Run4Rome sono ufficialmente aperte. Run4Rome Relay rappresenta senz’altro la più grande novità della maratona a Roma, un’idea fortemente voluta dal nuovo comitato organizzatore. Con la staffetta tutti potranno essere protagonisti domenica 29 marzo 2020 nella città più bella del mondo, anche chi non ha mai corso una gara, anche chi crede di non farcela ma ha sempre sognato di poter un giorno tagliare il traguardo di una grande maratona internazionale. PER TUTTI - Con la staffetta Run4Rome ora il sogno di tanti può diventare realtà, è sufficiente formare un team da 4 persone, magari insieme alla fidanzata o al marito, oppure con i colleghi di lavoro o gli amici della palestra o del calcetto. Ma anche, perché no, coinvolgere i fratelli, le sorelle, i cugini: Run4Rome può diventare un affare e una sfida in famiglia. Con la staffetta il divertimento è assicurato, l’eccitazione è moltiplicata per 4 perché si vince tutti insieme. Il tutto è molto semplice, la sfida è cronometrata ma non ci sono vincoli di certificati medici agonistici e tesseramenti federali, ogni componente della squadra correrà per circa 10 km. Mancano più di tre mesi, la sfida è possibile anche per chi ad oggi non ha mai indossato un paio di scarpe da running, si può correre o anche solo camminare, ma l’obiettivo c’è e la città di Roma, con il suo immutato fascino millenario farà il resto: arrivare al traguardo sui Fori Imperiali davanti al Colosseo sarà una delle emozioni più intense di sempre. ISCRIZIONI - Forza, determinazione, sorrisi e generosità, questi sono gli ingredienti fondamentali per partecipare alla staffetta Run4Rome che ha carattere solidale. Le iscrizioni saranno possibili solo attraverso le onlus che hanno aderito al progetto charity. La quota d’iscrizione viene stabilita liberamente da ciascuna delle Charity: non si tratta di una semplice quota d’iscrizione, infatti, ma di una vera e propria donazione a favore di uno dei tanti progetti benefici che si possono scegliere di sostenere. Conviene affrettarsi perché per l’edizione 2020 il numero è limitato a sole 1000 squadre. Per iscriversi è necessario scegliere sul sito www.runromethemarathon.com la onlus per cui si desidera correre e contattarla via mail. Appena effettuato il pagamento verrà assegnato un codice che dovrà essere inserito sul sito di ENDU per concludere l’iscrizione. Le onlus aderenti sono: Airc, Dynamo Camp, Rotay International Distretto 2080 e Sport Senza Frontiere, Operation Smile Italia Onlus e Fondazione Bambino Gesù Onlus. PORTA UN AMICO - Continuano intanto le iscrizioni già aperte da ottobre per la Acea Run Rome The Marathon. E’ attiva in questi giorni una nuova importante promozione denominata ‘PORTA UN AMICO’. Tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 dicembre, usufruendo della tariffa agevolata di 55 euro, riceveranno subito un codice sconto per un amico che avrà così il prezzo bloccato a 55 euro fino al 31 gennaio 2020 - ISCRIVITI SUBITO QUI BERLINO - Altra iniziativa, tutta da scoprire e conoscere, è la partnership con Bmw Berlin Marathon. Nelle prossime settimane verrà svelata la nuova iniziativa che potrà portare centinaia di maratoneti a correre nel 2020 sulle strade di Roma a marzo e di Berlino a fine settembre. Per saperne di più è necessario iscriversi alla newsletter sul sito ufficiale e seguire i social (facebook e instagram) così da rimanere sempre aggiornati. SPONSOR - Acea Run Rome The Marathon ringrazia il title sponsor Acea, lo sponsor tecnico Joma – che a breve svelerà le nuove maglie, la radio ufficiale Radio 105, l’official electric car Nissan, il media partner romano Radio Globo e l’official water Acqua San Benedetto.