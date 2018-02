Antica Braceria Anzio volley, riecco la vittoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Anzio (Rm) – L’Antica Braceria Anzio volley torna al successo. La squadra di coach Davide Garzi centra due punti importanti nella corsa alla salvezza del campionato di serie C maschile: al “4 Casette” piegata per 3-2 la Roma XX in uno scontro diretto estremamente sentito. «Era fondamentale ottenere questo successo che ci farà bene per il morale, prima ancora che per la classifica – dice il centrale classe 1990 Mirko Pontecorvo – Abbiamo cominciato col piede sbagliato andando sotto nel primo set, poi abbiamo trovato la forza di reagire, ma il terzo parziale è stato ancora favorevole alla squadra ospite. A quel punto siamo stati bravi a non mollare e a ribaltare nuovamente il risultato conquistando due punti importanti contro un avversario che, come noi, non era al meglio». Positivo l’apporto dello stesso Ponticorvo e anche il contributo del giovanissimo palleggiatore Ciccarelli. «Sta capendo velocemente la categoria, non era facile prendersi questa responsabilità e all’inizio ha dovuto stringere i denti, ma ora la sua crescita è evidente. Tra gli aspetti positivi di questa partita c’è stato anche il rientro di Rosati che è un giocatore fondamentale per noi». Nel prossimo turno (sabato alle 20,30) l’Antica Braceria Anzio volley sarà ospite di Civita Castellana, squadra di medio-alta classifica. «All’andata vinsero in casa nostra per 3-1, ma sono convinto che possiamo giocarci le nostre carte». Intanto quello con Roma XX è il primo successo della gestione tecnica di Davide Garzi. «Ci sta dando forti motivazioni – aggiunge Pontecorvo – In questo momento, visto che gli obiettivi stagionali sono cambiati, probabilmente è la cosa che ci occorre». Tie break fatale, invece, per la serie C femminile della Caffè Tomeucci Onda volley: le ragazze di coach Victor Perez Moreno e Francesco Romanini hanno perso 3-2 contro la Virtus Roma. Peccato per il quinto set, concluso sul 17-19 e caratterizzato dalla scelta particolare di inserire sul 17-17 in battuta il capitano Sara Congiu, fino a quel momento sempre in panchina. Le ragazze della Caffè Tomeucci Onda volley torneranno in campo sabato alle ore 18,45 sul campo della Dream Team, squadra quart’ultima della classe.