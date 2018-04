Antica Braceria Anzio volley, finalmente vittoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Anzio (Rm) – Bisognava vincere ad ogni costo e la serie C maschile dell’Antica Braceria Anzio volley lo ha fatto anche in maniera convincente. Un secco 3-0 interno rifilato all’Albalonga fanalino di coda che risolleva il morale della truppa tirrenica e ne riaccende le speranze di salvezza diretta. «Abbiamo fatto una buona prestazione – dice l’esperto centrale classe 1985 Stefano De Felici – Tre punti che danno morale e una vittoria che ci voleva perché mancava da troppo tempo. E’ stata un’altra prova positiva di Filini nel ruolo, per lui praticamente inedito, di palleggiatore: si sta calando nel ruolo e la squadra sta cominciando a capirne le intenzioni». Per il giocatore, tornato all’Antica Braceria Anzio volley quest’anno dopo una importante parentesi qualche anno fa, l’obiettivo della squadra tirrenica è abbastanza chiaro: «Dobbiamo cercare di giocarci le nostre carte per la salvezza diretta e l’unico modo per sperare è quello di fare un filotto di quattro vittorie da qui alla fine della stagione regolare, considerando che all’ultima giornata avremo pure lo scontro diretto interno con Civitavecchia che in questo momento ci precede di sei punti. Non sarà facile, ma abbiamo il dovere di provarci». L’Antica Braceria Anzio volley era partita con ben altre ambizioni. «Volevamo disputare un campionato di alta classifica, ma abbiamo tanti problemi tra infortuni e vari episodi che ci hanno condizionato. Ora dobbiamo tentarle tutte per raddrizzare questa situazione» conclude De Felici. Gli anziati torneranno in campo sabato prossimo fuori casa (alle ore 19) contro Pomezia che in questo momento è quart’ultima e li precede di un punto: un’altra gara fondamentale nella rincorsa alla salvezza. Intanto è arrivata un’altra vittoria per la serie C femminile dell’Onda Volley Estate che ha sconfitto in casa Marconi con un perentorio 3-1. Un unico, piccolo passaggio a vuoto nel corso del terzo set non ha “macchiato” l’ennesima prova convincente delle ondine che continuano a mantenere il terzo posto in classifica a -3 dal Talete e a -6 dall’Andrea Doria di Tivoli a cui l’Onda Volley Estate farà visita sabato prossimo (ore 16,45) per un match che s’annuncia spettacolare.