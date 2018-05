Antica Braceria Anzio, Houssein: "Ho esordito per caso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Anzio (Rm) – La serie C maschile dell’Antica Braceria Anzio volley vince l’ultima partita della stagione regolare piegando per 3-1 Civitavecchia. Il modo migliore per prepararsi al play out salvezza che la attende: la squadra tirrenica, infatti, ha concluso al quart’ultimo posto e nel prossimo week-end farà visita al Borgo Faiti per la sfida d’andata. «Credo che questo gruppo abbia tutte le possibilità di potersi salvare: non è stata una stagione fortunata per i tanti infortuni, ma ora la squadra è concentrata sui play out». L’analisi è di Shady Houssein, opposto classe 1991 con chiare origini egiziane che nell’ultimo turno ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia anziate. «Tutto è nato per caso, visto che la rosa a disposizione è veramente rimaneggiata. Io alleno alcuni gruppi giovanili di Anzio e Onda e in stagione ho giocato con la Seconda divisione e con la squadra Amatoriale, così l’ho buttata lì a coach Davide Garzi. Come sono andate le cose? Direi abbastanza bene dal punto di vista personale, poi la squadra ha vinto e ora possiamo pensare alla post-season». Houssein è stato tra i migliori in campo e ora, con ogni probabilità, farà parte del gruppo dell’Antica Braceria Anzio volley che disputerà i play out. «Ho sempre giocato a pallavolo per puro divertimento e con lo stesso spirito sono sceso in campo anche sabato scorso. Mi ha fatto piacere aver toccato con mano la fiducia dello staff tecnico. Le prossime partite? Se ci sarà bisogno di me non avrò problemi a dare la mia disponibilità». Tempo di post-season anche per la serie C femminile dell’Onda Volley Estate. Le tirreniche hanno battuto Sabaudia con un bel 3-1, ribadendo la quinta posizione in classifica. Ora l’Onda Volley Estate si preparerà per l’andata dei play off contro la forte Cisterna, seconda classificata nell’altro girone della categoria. La gara d’andata si giocherà domenica alle ore 16 presso il centro sportivo delle “4 Casette” di Anzio: un match sicuramente complicato, ma le ondine cercheranno di dare il massimo anche in questa occasione per impreziosire una stagione comunque positiva.