Antica Braceria Anzio, Ponticorvo: "Finire bene questa stagione complicata"

Anzio (Rm) – La serie C maschile dell’Antica Braceria Anzio volley fa il primo passo in maniera positiva nei play out. Sul campo del Borgo Faiti la squadra tirrenica non si fa prendere dall’ansia e si impone con un convincente quanto netto 3-0. «Abbiamo fatto una buona partita, sfruttando le difficoltà degli avversari – dice il centrale classe 1990 Mirko Ponticorvo -. La gara non è stata mai in discussione e siamo stati sempre padroni della sfida». La sfida di ritorno (in programma domenica alle ore 16 presso il centro sportivo delle “4 Casette” di Anzio) dovrà vedere l’Antica Braceria Anzio volley confermarsi sugli ottimi livelli dello scorso fine settimana. «Non so se gli avversari avranno un volto diverso sia come atteggiamento che come atleti in campo, ma noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di chiudere il discorso legato a questo primo turno e poi eventualmente attendere notizie sul discorso legato alle retrocesse laziali dalla serie B». Il rendimento dell’Antica Braceria Anzio volley in questo finale di stagione ha subito un evidente cambio di passo: cinque vittorie nelle ultime sei partite disputate. «Sinceramente non so spiegarmi i motivi di questa positiva evoluzione. La squadra scende in campo più tranquilla nonostante le diverse assenze che continuano a condizionarci (contro Borgo Faiti è scesa in campo la 20esima formazione diversa della stagione, ndr). Abbiamo il solo pensiero di concludere positivamente una stagione iniziata con ben altre ambizioni e poi risultata invece molto complicata per tutta una serie di motivi» rimarca Ponticorvo. E’ stata una grande sfida anche quella della serie C femminile dell’Onda Volley Estate che ha ceduto per 3-1 contro il Cisterna nell’andata dei quarti di finale dei play off. In un centro sportivo delle “4 Casette” di Anzio esaurito e “bollente” come non mai, le ragazze di coach Davide Garzi hanno battagliato alla grande contro un avversario di ottimo livello, perdendo ai vantaggi sia il secondo che il quarto set. Ribaltare il risultato nel match di ritorno in programma sabato alle ore 19 sarà indubbiamente complicato, ma l’Onda Volley Estate cercherà ancora una volta di dare tutto e uscire dal campo a testa alta.