Anna Falchi contro i tifosi della Roma: “Stop a campionato? Solo perché la Lazio punta allo scudetto”

Anna Falchi contro i tifosi della Roma. La showgirl dalla nota fede biancoceleste, con un video pubblicato da SportMediaset su Instragram, ha stuzzicato la Curva Sud che nei giorni scorsi ha preso posizione sulla ripresa del campionato di Serie A interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus.

Tifosi della Roma chiedono stop a campionato

I tifosi più caldi del mondo giallorosso hanno esposto alcuni striscioni per le vie della capitale. "Italia in emergenza sanitaria e sociale, questo campionato si deve fermare", quello firmato dal gruppo Roma. E poi ancora per le strade "Prima il rispetto e la dignità...per noi il campionato finisce qua!"; "Con la nazione in questo 'stato', siamo contrari alla ripresa del campionato".

Anna Falchi contro i tifosi della Roma

Via social la replica di Anna Falchi, con tanto di maglia della Lazio addosso. “Mi sono svegliata così: oggi ce l’ho con la tifoseria della Curva Sud. Con alcuni manifesti i romanisti chiedono di non iniziare il campionato. Ma poco poco perché noi (la Lazio ndr.) siamo in lizza per lo Scudetto e loro no? Non ce l’ho con la Roma, ma con una piccola nicchia di tifosi. E se la situazione fosse al contrario pensereste lo stesso? Mah! Sempre forza Lazio”.

Tuttavia ad oggi la ripresa del campionato resta un’incognita tra riunioni, report da valutare e modalità da stabilire affinchè allenamenti, spogliatoi e campi di calcio non divengano veicolo di contagio.