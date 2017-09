VIDEO | "Lo Spirito di Stella" da Papa Francesco, il catamarano condotto da persone disabili

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nella mattinata di ieri, mercoledì 13 settembre, Andrea Stella presidente dell'associazione "Lo Spirito di Stella", arrivato a Roma in una delle sue tappe in giro per il mondo, è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco: "Emozionante, gli abbiamo consegnato la convenzione dell'Onu per i diritti dei disabili".

Un catamarano senza barriere architettoniche. Progettato per permettere a chi è costretto in carrozzella, ad effettiare un'attraversata atlantoca. Ma non solo. il progetto "WoW-Wheels on Waves" vuole dimostrare qualcosa in più: "non ci sono limiti quando ci sono degli obbiettivi".

Andrea Stella, disabile da 17 anni a seguito di un incidente, ieri mattina nella sala Giunta del Comitato Italiano Paralimpico di Roma, in via Flaminia Nuova, ha illustrato lo scopo del progetto e ricevuto un riconoscimento dal presidente nazionale del Cip Luca Pancalli.

Tante storie di vita e di coraggio si sono date il cambio a bordo de “Lo Spirito di Stella” dal 26 aprile scorso quando è iniziato il viaggio da Miami per lanciare il suo appello "ad abbattere le barriere fisiche e mentali". A questo grande progetto hanno preso parte finora più di 50 persone di età, origine, culture e abilità differenti, una grande “famiglia inclusiva” con la quale ogni membro dell’equipaggio ha imparato a valorizzare le proprie diversità. Il viaggio di “WoW” si concluderà con l’arrivo a Venezia previsto per il 15 ottobre.