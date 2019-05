Allenatore Roma: nel segno di Zorro, Fonseca è il favorito di Baldini

Paulo Fonseca è il nome nuovo per la panchina della Roma: dopo i no di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, la società si muove sull'allenatore dello Shakhtar Donetsk. E se il futuro ds della Roma Gianluca Petrachi vota Sinisa Mihajlovic e Francesco Totti spinge Gennaro Gattuso, la candidatura di Fonseca è appoggiata da Franco Baldini ed è ora in prima fila anche nella lista dei bookmaker



Il portoghese, 47 anni, recentemente si è detto "ansioso di allenare in un grande campionato come quello italiano" e accetterebbe un triennale da 2 milioni a stagione. Fonseca è un allenatore votato ad un calcio offensivo ma non eccessivamente spregiudicato, il portoghese adotta il 4-2-3-1.

Nell'edizione della Champions League del 2017/18 diventò famoso, non solo però il suo gioco. "Se andremo avanti in Champions League mi presenterò in conferenza stampa vestito da Zorro". Detto fatto. Il portoghese vince 2-1 contro il City e, di fatto, elimina il Napoli dalla Champions. Un cammino poi interrotto proprio dalla Roma che lo sconfisse negli ottavi di finale.