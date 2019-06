Allenatore Roma: per la panchina è corsa a due, nelle prossime 48 ore la scelta

Roberto De Zerbi o Paulo Fonseca. Sono loro quelli rimasti in corsa per la panchina della Roma. Fuori quindi Sinisa Mihajlovic, troppo pesante il passato biancoceleste per rischiare, soprattutto in questo momento.

De Zerbi, secondo SkySport, sarebbe il favorito, perchè italiano e non avrebbe bisogno di adattamento. Ha una personalità molto forte e gioverebbe del fatto che i giallorossi non sono impegnati in Champions League.

Più dietro Fonseca, straniero che porterebbe in dote una grande esperienza europea maturata tra Portogallo e Ucraina con i nove trofei vinti con Shakhtar e Porto. Insomma un effetto simile al primo Rudi Garcia. La Roma scioglie i dubbi, entro 48 ore è attesa una scelta.