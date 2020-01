Lazio Scherma: Alessia Piccoli bronzo a Tunisi nei campionati del Mediterraneo 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

La scherma di Ariccia protagonista ancora una volta sulle pedane estere: la giovanissima Alessia Piccoli sale sul 3° gradino del podio nella prova di sciabola categoria cadetti a Tunisi, nel Campionato del Mediterraneo. La bella sciabolatrice ariccina ha dominato il girone con 5 vittorie nette, mentre nella fase di eliminazione diretta Alessia ha sconfitto 15-14 Lucia del Palacio ed ha poi perso in semifinale con la compagna di nazionale Lucia Stefanello. Alessia è stata convocata anche per la competizione con le atlete della categoria Giovani, piazzandosi al 5° posto. Molta Lazio Scherma anche nelle altre armi, convocati infatti anche Lucrezia Paulis, fino allo scorso anno atleta della scuola Emmanuele F.M. Emanuele oggi alle Fiamme Oro Roma, spadista al 3° anno cadetti che ha conquistato un oro nella gara a squadre, un argento nella gara con le atlete della categoria giovani e un bronzo nella sua categoria e Federico Colamarco, fiorettista nato e cresciuto sulle pedane ariccine ed oggi al Frascati. Da oltre 20 anni la scuola di Ariccia vede i propri atleti, rigorosamente #madeinariccia, convocati in questa prestigiosa manifestazione, trampolino di lancio per la Nazionale Assoluta.

DIDASCALIA FOTO Tunisi 24/26 gennaio 2020 Alessia Piccoli (photocredit@FédérationTunisienned'Escrime)