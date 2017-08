Murgia si prende la Lazio: dopo Nesta un altro Sandro può essere il capitano del futuro

Da Alessandro Nesta ad Alessandro Murgia. Due ruoli diversi, due stili differenti ma 15 anni dopo la Lazio può esultare grazie ad un altro Sandro e, perché no, costruire un futuro con un giovane "fatto in casa" che può ambire alla fascia di capitano. Il centrocampista classe 1996, dopo le doppiette di Immobile per la Lazio e Dybala per la Juventus, ha regalato ieri ai biancocelesti la Supercoppa italiana con un gol al 93esimo.

Un tripudio per il mondo Lazio. Murgia è cresciuto calcisticamente nella Colombo, tra l'Eur e il Laurentino poi la Lazio quando scale le categorie e nel 2012 partecipa al campionato Allievi Nazionali. Con la Primavera, dove raccoglierà l’eredità di Cataldi, gioca 95 partite e segna 22 reti vincendo due Coppa Italia (nel 2014 e nel 2015) e una Supercoppa Primavera proprio con mister Simone Inzaghi che lo lancia in prima squadra.

Lo scorso anno due perle. Il primo gol all'ultimo secondo contro il Toro quando realizzò il 2-2 e la sua prima rete in Serie A. Il secondo è arrivato contro la Fiorentina, nelle ultime giornate di campionato. Un predestinato con parenti "famosi". Andrea Bertolacci, di scuola Roma, è spostato con la sorella di Alessandro Murgia, Nicole Murgia, che di mestiere fa l'attrice e ha che ha recitato in serie tv come Don Matteo 2, Distretto di Polizia 4, e Tutti pazzi per amore 1-2-3.

Papà Francesco, nato in un paesino vicino ad Olbia e trasferitosi prima a Santa Marinella e poi a Roma, lo portava dall'Eur al Gentili ad allenarsi ogni mattina: più di 40 chilometri in macchina. Lui, giovane umile e con tanta volontà, lo ha ripagato. I tifosi della Lazio, dopo le delusioni casalinghe vissute con Lorenzo De Silvestri e Danilo Cataldi, sperano di aver trovato il capitano del futuro come fu Nesta. Da Sandro a Sandro.