AlbaRace, il 7 giugno la corsa non competitiva di 6 chilometri

Mercoledì 7 giugno si svolgerà a Roma l’8^ edizione dell’AlbaRace, la corsa non competitiva di 6 chilometri che parte alle 5.30 dallo Stadio dei Marmi e arriva all’interno dello Stadio Olimpico.

La gara a numero chiuso (2000 pettorali dei quali già 1500 assegnati), è tra le più attese dai runner della Capitale perché regala l’emozionante arrivo sulla pista dell’Olimpico, dove il giorno dopo in occasione del Golden Gala correranno le stelle internazionali dell’atletica leggera che, potranno essere ammirate dai partecipanti dell’AlbaRace (ogni iscritto avrà in omaggio due biglietti per il meeting).

La partenza avverrà dall’esterno dello Stadio dei Marmi, poi si transiterà sul Lungotevere con il passaggio sul Ponte della Musica fino a tornare all’interno dello Stadio dei Marmi per attraversare il “tunnel maratona” che conduce nello Stadio Olimpico. L'Albarace, ideata dagli organizzatori della Maratona di Roma, si inserisce all’interno della RunFest, l’evento della Fidal che dal 3 all’8 giugno si svolgerà allo Stadio dei Marmi.