Albalonga calcio, Sossai: “Contro il Trestina sarebbe stato più giusto il pari”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Albano Laziale (Rm) – Non perdeva dalla prima partita del 2020 la serie D dell’Albalonga. La squadra di mister Mauro Venturi è caduta sul campo degli umbri del Trestina (0-1) al termine di una gara opaca. “Non avremmo meritato di perdere – dice il difensore centrale classe 1994 Fabio Sossai – Ma allo stesso tempo bisogna ammettere che è stata una delle prestazioni meno brillanti della nostra stagione. L’avversario ha messo in campo tanto agonismo e alla fine noi ci siamo adattati su un piano che non è il nostro. E’ stata la classica giornata no che può capitare nell’arco di una stagione, anche se in generale “patiamo” un po’ le squadre di bassa classifica”. L’Albalonga non ha sfruttato il turno che ha visto Grosseto e Monterosi una di fronte all’altra: “La vittoria dei toscani? Quella era una gara da tripla da cui poteva uscire ogni genere di risultato, per noi è stata una mezza occasione persa un po’ come accaduto col Montevarchi e con l’Aglianese”. Comunque la squadra azzurra rimane in piena zona play off (al momento sono otto i punti di vantaggio sulla sesta) e non distante dalla vetta: “Non vogliamo crearci “pressioni da soli”, quindi per le prossime sfide dobbiamo solo ragionare sulla singola gara senza fare calcoli. Dobbiamo tenere la testa “sgombra” esattamente come è stato nella prima parte di stagione” dice il difensore centrale. Nel prossimo turno l’Albalonga ospiterà il Foligno e tra l’altro lo stesso Sossai e anche Frasca saranno out per squalifica: “Non ci saranno problemi perché il nostro è un gruppo valido e chi scenderà in campo darà il massimo – assicura il difensore castellano – Il Foligno è sicuramente un avversario di spessore, uno dei club blasonati di questo girone. All’andata sfoderammo una grande prestazione, ma in campi più larghi sappiamo esaltare le nostre qualità, mentre loro nello stretto sanno farsi valere. Speriamo di riuscire a giocare una gara importante”.