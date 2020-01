Albalonga calcio, Sevieri dopo il successo sul Flaminia: “Play off obiettivo concreto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Albano Laziale (Rm) – Buona la prima casalinga dell’Albalonga nel 2020. La formazione di mister Mauro Venturi ha sconfitto per 2-0 il lanciatissimo Flaminia degli ex Punzi, Panini, Barone e Polizzi (reduce da cinque successi consecutivi) e lo ha fatto con una prestazione determinata e attenta fino all’ultimo. A decidere il match sono state le reti di Succi nel primo tempo e del subentrato Magliocchetti nel finale di gara. “Abbiamo avuto un inizio un po’ negativo come ci ha confermato anche il mister all’intervallo – commenta il centrocampista classe 1991 Federico Sevieri – Poi siamo stati bravi a invertire la rotta e in tal senso la rete di Succi a metà primo tempo ci ha dato una bella spinta. Successivamente abbiamo concesso pochissimo a un avversario sicuramente forte che contava su diversi ex Albalonga che ci tenevano a far bene. Noi, però, volevamo immediatamente riscattare la sconfitta della domenica precedente sul campo del Grassina e ci siamo riusciti con una partita molto accorta”. Il centrocampista ex Fiuggi è stato il principale neo arrivo del mercato dicembrino: “Sapevo di trovare un ambiente tranquillo e al tempo stesso ambizioso qui all’Albalonga e i fatti lo hanno confermato. Mister Venturi mi ha dimostrato subito grande fiducia affidandomi il ruolo di centrale nella mediana a tre che ha utilizzato sin dall’inizio della stagione e io voglio ripagarla. L’inserimento è stato semplice perché questo è un gruppo sano e molto compatto che ha voglia di togliersi soddisfazioni importanti”. Sevieri si sbilancia sugli obiettivi stagionali dell’Albalonga: “Questa squadra è stata nelle parti altissime della classifica fin dalle prime fasi di campionato e quindi credo che l’obiettivo dei play off sia concreto. Ma sappiamo bene che la concorrenza è agguerrita e che ci sarà parecchio da faticare per centrarli. Dobbiamo pensare soprattutto a migliorare partita dopo partita”. Nel prossimo turno c’è la visita al Pomezia: “Conosco alcuni ragazzi per averci giocato assieme. Loro sono in zona play out, ma serve il massimo rispetto: hanno una società ambiziosa, un allenatore in gamba e una squadra pericolosa. Sappiamo che sarà una gara agonisticamente tosta e ci dobbiamo far trovare pronti” conclude Sevieri.