Roma: Totti un anno dopo l'addio, dalle magie in campo al ruolo dietro la scrivania

E' passato un anno dall'addio strappalacrime di Francesco Totti. Una giornata indimenticabile all'Olimpico con il Capitano ed i tifosi in lacrime al momento dell'ultimo saluto dell'ex numero 10 della Roma. Poi, il momento topico, quello della lettera a cuore aperto (qui il video ed il testo).

"Ho pianto sempre, solo come un matto. 25 anni non si dimenticano", la voce rotta, quasi singhiozzante. Poi la chiusura, commente. Totti si leva la fascia da Capitano e la consegna ad un bambino, Mattia Almaviva il mini-capitano dei Pulcini della Roma. Il giusto epilogo per una storia da favola. Lunghi ed infiniti attimi.

Poi Totti dalle magie del campo è passato alla scrivania. Dopo tre mesi di vacanza, Totti da settembre lavora con Monchi a stretto contatto ed è un prezioso aiuto per Di Francesco. Ha convinto Schick ad accettare la Roma, ha parlato con Nainggolan e Peres dopo le bizze di questo inverno, ed ha convinto Dzeko a restare.

Non ha ancora un ruolo preciso nell'organigramma, ma arriverà presto del resto la "sua" maglia numero 10 è stata la più venduta anche quest'anno. Totti, anche fuori dal campo, continua ad essere il più cercato da sponsor e stampa.