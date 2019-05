Addio De Rossi, bandiere e striscioni all'Olimpico. La coreografia della Curva Sud: "Siamo tutti DDR"

Tutti in piedi, striscioni e cori da parte di tutto lo stadio Olimpico di Roma. Il popolo giallorosso omaggia Daniele De Rossi e lo fa con una coreografia ad hoc con gigantografie raffiguranti il volto del centrocampista di Ostia. Poi in Sud la curva colorata di giallo e rosso con la scritta "siamo tutti DDR".

Applausi già durante il riscaldamento prima dell'inizio della gara Roma-Parma ultima in carriera per DDR con la maglia giallorossa. 'Nei giorni belli e nei giorni tristi sei stato la bandiera dei veri romanisti', uno degli striscioni in Curva Sud. Cori da parte dello stadio contro il presidente James Pallotta.

Le immagini da Sky Sport

