Frosinone-Lazio, la gaffe social di Acerbi: "Vincere un 'derby' è bello". Poi il dietrofront

Gaffe social per il difensore della Lazio Francesco Acerbi. Il centrale, dopo la vittoria per 1-0 in Ciociaria contro il Frosinone (qui le pagelle e qui gli highlights video), ha postato un messaggio sui propri profili social per festeggiare i tre punti: "Vincere è bello, ma farlo in un 'derby' è ancora meglio. 3 punti fondamentali per continuare a combattere per i nostri obiettivi".

Un accostamento che non è piaciuto ai tifosi laziali. "Ti voglio bene Francè ma con il Frosinone non è un derby", scrivono. Qualcuno invece prova a dargli ragione: "Ha ragione, l'altra partita non ha senso chiamarla derby". I romanisti gondolano: "Derby della ciociaria: ciociari contro pastori", e anche "finalmente avete fatto outing".

Acerbi ha poi modificato il post su Instagram e Facebook, togliendo la parola "derby", sostituendola con "oggi". Su Twitter invece il messaggio non è stato cambiato.