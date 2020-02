Acea Run Rome The Marathon, traguardo dei 10.000 iscritti raggiunto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

ROMA – Primo grande traguardo raggiunto per l’Acea Run Rome The Marathon che si prepara a vivere domenica 29 marzo 2020 una storica ed importante giornata. Roma farà correre e correrà con partecipanti provenienti da oltre cento nazioni nel mondo che in questi mesi hanno deciso di compiere i fatidici 42,195km nella città Eterna tra monumenti e siti storici unici al mondo.

STRANIERI - A 37 giorni dall’evento sono ben 10.000 i partecipanti regolarmente registrati, un numero decisamente importante se considerato che la promozione a seguito del Bando del Comune di Roma è iniziata solo nel mese di ottobre scorso. 10mila podisti che conquisteranno Roma e si apprestano a vivere un giorno oltre che agonisticamente importante anche di festa, emozioni e divertimento, che saranno sia per chi avrà il pettorale in gara, ma anche per tutti coloro che scenderanno sulle strade a tifare ed applaudire. Acea Run Rome The Marathon piace ai runner provenienti dall’estero che rappresentano al momento circa il 45% del totale, con nazioni più rappresentate quali Francia, Gran Bretagna, Spagna, ma anche Stati Uniti, Sud Africa e Brasile. Per quanto riguarda l’Italia rappresentate tutte le regioni, con forti presenze ovviamente da Lazio e in particolare Roma, a dimostrazione di quanto i runner romani amino la maratona della propria città, ma poi ancora grandi numeri da Campania, Lombardia, Toscana e Veneto.

QUOTA ROSA – Ma c’è di più, perché Acea Run Rome The Marathon appare particolarmente apprezzata dalle donne, infatti come in passato ed ancor di più per questa rinnovata edizione le maratonete al via saranno migliaia. Ad oggi sono circa 2000 le presenze femminili, la maratona è sempre più ‘rosa’, la presenza e gli appelli della carismatica campionessa Franca Fiacconi, testimonial ufficiale di Acea Run Rome The Marathon, è particolarmente gradita e voluta. Dagli organizzatori, ovvero il Gruppo Temporaneo d’Impresa formato da Infront, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle c’è soddisfazione, anche se il lavoro e l’impegno del prossimo mese sarà ancora massimo per far crescere questo numero. C’è soddisfazione anche da parte della Sindaca di Roma Virginia Raggi che dichiara che il traguardo appena raggiunto dei 10mila iscritti all’Acea Run Rome The Marathon rappresenta un successo per la città: ennesima dimostrazione di come questa corsa sia apprezzata a livello nazionale e internazionale. Dopo anni la manifestazione è stata aggiudicata con un Bando pubblico, voluto da Roma Capitale e frutto di un ottimo lavoro di squadra. L’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia sottolinea che l’Acea Run Rome The Marathon rappresenta il prodotto dell’impegno dell’Assessorato e del Dipartimento Sport: dopo anni di inerzia e abbandono, infatti, aver redatto un Bando e assegnato la Maratona a un gruppo di organizzatori che sapranno in pochi anni portare la manifestazione ai livelli di competizioni come la Maratona di New York, infatti, testimonia il buon operato di questa Amministrazione. Frongia conclude confermando che sarà la Maratona di Roma più bella di sempre, con un triplice evento coinvolgente e appassionante per tutti coloro che amano lo sport della corsa, sono i numeri già importantissimi a dirlo.

ALTRI EVENTI - Oltre alla maratona prevista sempre per domenica 29 marzo la staffetta Acea Run4Rome con finalità solidale con il prezioso charity program e sabato 28 la Stracittadina Fun Race, due pilastri fondamentali del progetto Acea Run Rome The ­Marathon che abbraccia così tutti coloro che desiderano partecipare ed essere protagonisti di un evento internazionale. fortemente dinamico, attivo e fortemente rivolto al benessere. Acea Run Rome The Marathon ringrazia il title sponsor Acea, lo sponsor tecnico Joma – che a breve svelerà le nuove maglie, il media partner Radio 105, l’official electric car Nissan, il media partner romano Radio Globo, il nutrition partner Named, l’official water Acqua San Benedetto, gli official sponsor Vueling e Upim e gli official supplier L'Orto di Eleonora e Madi Ventura.

