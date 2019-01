Rugby, torna il 6 Nazione. A Roma biglietti in vendita anche negli infopoint turistici

Il 9 febbraio il Galles, il 24 l'Irlanda e il 16 marzo la Francia. Torna il Sei Nazioni di Rugby e Roma e l'Olimpico si preparano ad accogliere l'evento. Si tratta della ventesima edizione che vede la partecipazione dell'Italia, sempre con Roma protagonista. Un evento oltre lo spettacolo sportivo. Per l'edizione numero 20 del torneo tante le novità previste. Ma pure tante conferme. L'obiettivo, ha spiegato il presidente della Federazione italiana rugby, Alfredo Gavazzi, è quello di superare le 150mila presenze allo stadio per le tre partite.

Per la prima volta quest'anno i biglietti del Torneo di Rugby Guinness Sei Nazioni 2019 saranno in vendita nei Tourist Infopoint di Roma Capitale. In occasione dell’inizio della ventesima edizione del Guinness Sei Nazioni 2019, il torneo di Rugby più antico del mondo, la città di Roma scende di nuovo in campo al fianco degli Azzurri grazie ad una nuova importante collaborazione siglata tra la FIR – Federazione Italiana Rugby e Roma Capitale – Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Assessorato alla Crescita Culturale, Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, con la partecipazione di Zètema Progetto Cultura. Un sodalizio tra sport, cultura e turismo che consentirà alle migliaia di appassionati stranieri e italiani che arriveranno per seguire il Sei Nazioni a Roma di usufruire, grazie al contenitore IV TEMPO – RUGBY E CULTURA, delle opportunità di arricchimento culturale offerte dalla Capitale.

Oltre ai circuiti di vendita già attivi i tifosi avranno la possibilità di acquistare direttamente, tramite il circuito Ticketone, i biglietti delle partite allo Stadio Olimpico di Roma (Italia – Galles del 9 febbraio, Italia – Irlanda del 24 febbraio e Italia - Francia del 16 marzo) all’interno dei Tourist Infopoint di Roma Capitale (Termini, Minghetti, Fori Imperiali, Castel Sant’Angelo, Ciampino Apt e Fiumicino Apt), che allargano così il proprio campo di azione agli eventi sportivi.

Ed ecco i vantaggi per i possessori dei biglietti del Torneo. Presentando in un Tourist Infopoint il tagliando comprato per una delle partite del Guinness Sei Nazioni il tifoso e un suo accompagnatore – anche sprovvisto del biglietto della partita – avranno la possibilità di godere di uno sconto pari a 2 euro per l’acquisto della Roma Pass (fino ad un massimo di due), la card turistico-culturale promossa da Roma Capitale e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con ATAC, che offre riduzioni e gratuità ai turisti per accesso ai musei, utilizzo dei mezzi di trasporto, eventi, mostre e servizi. Per maggiori info www.romapass.it

Inoltre ogni individuo che acquisterà il biglietto di una delle partite casalinghe degli Azzurri, avrà l’opportunità, grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, di visitare gratuitamente insieme ad un accompagnatore i Musei Civici di Roma Capitale durante il week-end in cui si svolgerà la partita scelta. Nei giorni 9 - 10 febbraio (per i possessori del biglietto di Italia - Galles), 23 - 24 febbraio (per i possessori del biglietto di Italia - Irlanda) e 16 - 17 marzo (per i possessori del biglietto di Italia - Francia), colui che si è recato o è in procinto di andare allo stadio potrà scoprire gratuitamente le bellezze museali conservate all’interno dei Musei Capitolini, della Centrale Montemartini, dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, del Museo dell'Ara Pacis, del Museo di Roma, del Museo di Roma in Trastevere, dei Musei di Villa Torlonia, della Galleria Comunale d'Arte Moderna e del Museo Civico di Zoologia.