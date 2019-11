Milan-Lazio 1-2, le pagelle: Lazzari assist-man, Immobile inarrestabile, Luis Alberto pregevole

La Lazio rompe un tabù lungo 30 anni e vince a San Siro contro il Milan nel posticipo domenicale di Serie A finito 1-2. Immobile porta in vantaggio i suoi realizzando il centesimo gol con la maglia biancoceleste, poi un autogol di Bastos propiziato da Piatek riporta la parità. Sul finire del secondo tempo, al minuto 83, Luis Alberto inventa un pregevole no-look per Correa, che non sbaglia.

Le pagelle della Lazio

STRAKOSHA 6: Più sì che no

BASTOS 5: Segnato dall'autogol

ACERBI 6,5: Attacca bene, difende meglio

RADU 5,5: Rischia e soffre

LAZZARI 6,5: Assist-man

MILINKOVIC (FUORI AL 60') 6: Partita difensiva

LUCAS LEIVA 6: Benino, ma può far meglio

LUIS ALBERTO 8: Ispira e delizia: pregevole

LULIC 6: Quantità

CORREA 7: Alla terza occasione non sbaglia

IMMOBILE (FUORI AL 60') 7: Traversa, gol, 13 e 100: inarrestabile

PAROLO (DENTRO AL 60') 6: Fa legna

CAICEDO (DENTRO AL 60'/FUORI ALL'82') sv

CATALDI (DENTRO ALL'82') sv

Le pagelle del Milan

DONNARUMMA 5: Sbaglia troppo

CALABRIA 5,5: Impreciso

DUARTE 4,5: Ha colpe su entrambi i gol

ROMAGNOLI 6: Fa quel che può

HERNANDEZ 6,5: Personalità

KRUNIC (FUORI ALL'86') 6,5: rende innocuo Milinkovic

BENNACER 6: In crescita

PAQUETA (FUORI AL 53'): Non (si) accende

CASTILLEJO (FUORI AL 35'): Ispirato, ma va ko

PIATEK 6,5: Propizia il pareggio e non solo

CALHANOGLU 6,5: Non trova la giocata, ma c'è

REBIC (DENTRO AL 35') 5: Chi l'ha visto

LEAO (DENTRO AL 53') 5: Poco e male

BONAVENTURA (DENTRO ALL'86'): sv