3T Frascati (pallanuoto), Birri: "La salvezza? E’ quasi fatta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La serie A2 femminile del 3T Frascati Sporting Village è molto vicina alla salvezza. Grazie all’ultimo successo interno contro il Volturno per 7-5, le ragazze di coach Mauro Birri (che lunedì ha festeggiato al meglio il compleanno) hanno fatto un ulteriore passo in avanti per la permanenza in categoria. «Quella di domenica era una partita importante per noi, una sorta di “scontro diretto” anche se avevamo già una buona distanza dalle avversarie – spiega Birri – Era fondamentale vincere e lo abbiamo fatto contro un avversario scorbutico che ha messo in vasca un grande agonistico talvolta anche fin troppo “tollerato” dagli arbitri. Comunque ci aspettavamo una sfida di questo tipo perché per il Volturno questa era quasi un’ultima spiaggia, ma noi siamo subito partiti molto bene e abbiamo praticamente mantenuto sempre un vantaggio di due reti per tutto il corso della partita. Nel finale, però, c’è stato un po’ di nervosismo nella gestione di qualche pallone ed è stato bravo il nostro portiere Giulia Messina che ha parato un calcio di rigore a meno di un minuto dalla fine su cui le campane potevano ritornare sul 7-6». Nel prossimo turno la serie A2 rosa del 3T Frascati Sporting Village riceverà la visita di Velletri, capolista del girone B. «All’andata siamo stati in partita fino all’inizio dell’ultimo quarto, poi due rossi condizionarono il finale di gara. Sappiamo che sarà una sfida complicata, ma abbiamo la voglia di ben figurare». Anche perché il sodalizio tuscolano è davvero a buon punto sulla strada della salvezza. «Mancano cinque partite, ma siamo molto vicini all’obiettivo» conferma Birri. Intanto nello scorso fine settimana sono scese in vasca anche altre selezioni del 3T Frascati Sporting Village, ma con esiti meno “fortunati” di quello della prima squadra femminile. Fatta eccezione per l’Under 15 maschile che ha sconfitto in casa Villa Aurelia col punteggio di 5-2, gli altri gruppi tuscolani sono usciti sconfitti dai confronti dell’ultimo turno: la serie B maschile ha incassato un pesante 14-5 esterno contro la Canottieri Lazio, mentre l’Under 20 ha ceduto tra le mura amiche al cospetto del Delta per 7-5. Infine la serie B femminile ha rimediato un k.o. interno per mano dell’Anguillara che si è imposta per 8-4.