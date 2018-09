3T Frascati Sporting Village (tennis), Dionisi finalista Under 14 al “Circuito del Tirreno”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Tra le novità stagionali dell’ampia offerta sportiva del 3T Frascati Sporting Village c’è anche un forte input dato al settore tennis, già portato avanti con passione e dedizione dal maestro Alfonso Trinca. Quest’anno il presidente del club tuscolano Massimiliano Pavia ha stretto un accordo con Gianni Capozza proprio per la gestione del settore tennis, che avverrà in collaborazione con lo stesso Trinca. «Pavia ci ha dato carta bianca e noi proveremo a ricambiare la sua fiducia» dice Capozza, ex giocatore di serie A e della Nazionale italiana del ct Belardinelli negli anni Sessanta e Settanta. Una figura di grande esperienza che porterà nuova linfa al settore tennis del 3T Frascati Sporting Village. «Faremo corsi per agonisti, ma anche pre-agonisti, junior, adulti e principianti: siamo al circolo tutti i giorni per chiunque volesse chiedere informazioni o venire a provare direttamente. Inoltre c’è l’idea di creare una “accademia” da sviluppare nel corso delle ore mattutine. Le prime risposte in termini di interesse sono più che positive, abbiamo già un bel gruppo di ragazzi». Tra questi anche Tommaso Dionisi, giovane atleta che da un paio d’anni lavora col maestro Capozza: il promettente tennista è riuscito a guadagnare l’accesso alla finale della categoria Under 14 del tradizionale “Circuito del Tirreno”, uno dei tornei estivi a tappe più importanti del panorama regionale. «Grazie ai punteggi ottenuti nelle varie tappe, Tommaso si è ritagliato l’accesso alla finale di Anzio – dice Capozza – Poi, purtroppo, un disguido organizzativo con un imprevisto cambio di orario gli ha fatto perdere la possibilità di giocare l’ultimo atto del torneo, ma comunque rimane il suo buon percorso nell’ambito di questa manifestazione giovanile». Dionisi e altri ragazzi sono gli elementi da cui Capozza e Trinca partiranno per sviluppare un importante discorso sul settore agonistico del tennis all’interno del 3T Frascati Sporting Village: se il buongiorno si vede dal mattino, il circolo tuscolano può davvero ben sperare.