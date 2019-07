3T Frascati Sporting Village, U13 e U15 ok a Pescara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Si è conclusa mercoledì sera l’avventura dell’Under 13 e dell’Under 15 del 3T Frascati Sporting Village al torneo internazionale “Waterball Festival 2019” tenutosi a Pescara, presso la prestigiosa piscina delle “Naiadi”. I gruppi tuscolani, allenati rispettivamente da Rino Fabiano e Andrea Casaburi, hanno fatto comunque una buona figura piazzandosi al 15esimo e al decimo posto. “Al di là del risultato, è stata una grandissima esperienza per i nostri ragazzi – dice Casaburi – Hanno potuto confrontarsi con squadre provenienti da tutta Italia e anche dall’estero: alla manifestazione, infatti, hanno preso parte anche una squadra francese e una selezione spagnola. E’ stato il modo migliore per concludere una stagione sicuramente positiva per questi due gruppi: l’Under 13 si è piazzata al sesto posto nel campionato regionale, mentre l’Under 15 ha chiuso quarta”. Proprio Casaburi è stato scelto dal 3T Frascati Sporting Village per ricoprire l’anno prossimo il delicato ruolo di responsabile tecnico dell’intero settore pallanuoto. “Sarà la mia prima esperienza di questo tipo dopo tanti anni da allenatore, anche se ovviamente continuerò anche a guidare alcuni gruppi – sottolinea Casaburi – Devo ringraziare il presidente Massimiliano Pavia per questa importante opportunità: ho collaborato con questo club per diversi anni e per me ormai si tratta di una seconda casa”. Il nuovo responsabile del settore pallanuoto fissa i “cardini” del lavoro che sta per cominciare. “Il 3T Frascati Sporting Village lavorerà con grandissima attenzione sui suoi gruppi del settore giovanile per preparare i ragazzi ad un futuro sbarco in prima squadra: i risultati sono la conseguenza della crescita individuale e tecnica dei nostri atleti. Nel settore maschile daremo grandissima attenzione sia all’Under 17 (composta da atleti nati nel 2003 e 2004, ndr) che all’Under 15 (nati 2005 e 2006, ndr), che allenerò in prima persona, sia all’Under 13 (nati nel 2007 e 2008, ndr) e all’Acquagol, che continueranno ad essere guidate da Rino Fabiano. L’Under 17, in particolare, servirà ai nostri ragazzi per giocare un campionato da protagonisti nella categoria di appartenenza, ma anche per prepararsi ad un eventuale sbarco nella prima squadra che disputerà il campionato di Promozione. Nel settore femminile partiremo dall’Under 15 (nate nel 2005 e 2006, ndr), anche quella allenata direttamente dal sottoscritto: queste ragazze giocheranno un campionato nazionale e inizieranno a lavorare per costituire “il cuore” della futura prima squadra. In ogni caso da settembre chi volesse far parte del 3T Frascati Sporting Village può recarsi nella nostra piscina del 3T a Tor Tre Teste (uno dei tre centri della famiglia sportiva del club tuscolano assieme a quello dello Sporting Village di Frascati e del Time Out di Formello, ndr) per sostenere provini ed essere inseriti nei vari gruppi del settore maschile e femminile” conclude Casaburi.