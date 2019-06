3T Frascati Sporting Village, un successo il torneo “Pizza e padel”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Continua a crescere il movimento del padel presso la grande famiglia sportiva del 3T Frascati Sporting Village. Venerdì sera il responsabile del settore Ludovico Pisani e il suo staff hanno organizzato “Pizza e padel”, un cronotorneo aperto ai soci e anche agli esterni che ha avuto un grande successo di partecipanti: la kermesse ha unito il lato sportivo a quello più prettamente “gastronomico” con birra, bibite e pizza a volontà per tutti gli iscritti. Una manifestazione “a tempo” con circa quaranta minuti di partita per tutte le gare disputate sui tre nuovi campi del circolo frascatano: iniziata alle 19 circa, la kermesse si è protratta fino oltre le due di notte e poi diversi partecipanti hanno proseguito la serata al “The View”, il frequentatissimo locale mondano del Frascati Sporting Village. Molto avvincenti sia il torneo maschile che quello femminile: tra gli uomini affermazione a sorpresa di Cristiano Testa (che fa parte del settore padel del club tuscolano) che ha giocato in coppia con l’esterno Paolo Giannini, autore di una grande prestazione. In finale hanno dovuto alzare bandiera bianca Giulio Paolucci e Cristiano Caramanica. Nel torneo femminile la vittoria è andata alla coppia di “esterne” formata da Giordana Iannucci e Anna Agnifili che hanno sconfitto le “padrone di casa” Giulia D’Angelo e Luana Santarelli (quest’ultima ai primi passi nel padel e al primo vero torneo). Il settore padel del 3T Frascati Sporting Village (che opera sotto il nome di Padel Frascati), visto il crescente successo della disciplina nel territorio, organizzerà altri tornei di questo tipo nei prossimi mesi. “Tra le idee in programma c’è anche la 24 ore di padel” sottolinea Ludovico Pisani che da qualche giorno ha ricevuto la targa che ne certifica la qualifica di maestro nazionale. “E’ stato un lungo percorso, ma è un risultato che mi riempie di soddisfazione. Anche in virtù di questa qualifica potrò continuare a tenere corsi in giro per l’Italia”. Lo stesso Pisani sta organizzando la squadra del Padel Frascati che parteciperà al prossimo campionato di serie D. “Allestiremo un gruppo importante perché l’obiettivo è di arrivare in serie B nel giro di due anni”.