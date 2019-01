3t frascati sporting village, settore nuoto in trionfo: sette titoli regionali invernali giovanissimi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una domenica coi fiocchi quella dei Giovanissimi del 3T Frascati Sporting Village che hanno partecipato ai campionati regionali di categoria domenica scorsa ad Ostia. Cinque mini-atleti (classe 2012) guidati dal tecnico Emanuele Tincani, che li allena da un anno e mezzo presso il “Time Out” di Formello (uno dei tre poli sportivi della società del presidente Massimiliano Pavia), hanno ottenuto eccellenti risultati nella manifestazione portando a casa ben sette primi posti e anche tre medaglie di bronzo. La parte del leone l’hanno recitata Asia Tincani (figlia del responsabile tecnico del club tuscolano) e Gabriele Gamba: la prima ha trionfato sulla distanza dei 25 metri sia nella specialità della farfalla che in quelle della rana e dello stile libero. Anche Gamba ha sfiorato un clamoroso tris di titoli regionali, ma se sono arrivati i primi posti nei 25 metri dorso e stile, nella specialità della farfalla il piccolo atleta del 3T Frascati Sporting Village si è dovuto “accontentare” del bronzo. A livello individuale, inoltre, vanno segnalate le medaglie di bronzo sui 25 metri rana sia di Tommaso Sabbatini che di Jennifer Mencarelli. Ma il trionfo del gruppo di pre-agonismo allenato da Tincani (che si avvale della collaborazione di Ginevra Ferronetti per il turno del mercoledì) si è completato con un altro doppio titolo regionale nelle staffette miste: nella 4x25 stile Gabriele Gamba, Matilde Mansueti, Tommaso Sabbatini e Asia Tincani hanno sbaragliato la concorrenza e lo stesso ha fatto la squadra della 4x25 mista (composta dagli stessi ragazzi con la sola differenza di Jennifer Mencarelli al posto della Mansueti). «Siamo veramente felicissimi di questi risultati che sono il frutto di un bel lavoro portato avanti dall’anno scorso – rimarca Tincani – Abbiamo risposto coi fatti a chi parla a sproposito col solo obiettivo di screditarci. Stiamo cercando di far innamorare della nostra disciplina questi bambini, mescolando momenti di divertimento ad altri di lavoro tecnico. La loro crescita anche a livello di atteggiamento mentale e di spirito di gruppo è evidentissima: stanno dimostrando di essere già dei piccoli atleti. Il prossimo obiettivo è di preparare questi ragazzi ai campionati regionali estivi con la speranza di una qualificazione alle fasi nazionali – dice Tincani - Ma la soddisfazione è generale perché a Formello il gruppo della scuola nuoto e della pre-agonistica ha raggiunto le 18 unità e con i più piccoli stiamo iniziando un percorso di avviamento che ha già avuto ottimi riscontri proprio con i bambini che sono stati protagonisti domenica scorsa ad Ostia».