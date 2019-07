3T Frascati Sporting Village (salvamento), che show

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore del nuoto per salvamento del 3T Frascati Sporting Village ha fatto il pieno di medaglie e soddisfazioni ai campionati italiani estivi che si sono tenuti allo Stadio del nuoto di Roma nello scorso fine settimana. Quattro titoli individuali oltre a una serie di ottimi piazzamenti, anche a livello di staffette e di classifiche per società. Nella categoria Esordienti A (atleti allenati da Cristiano Mariani) è arrivato lo splendido argento di Alice Pezza nella specialità dei 100 pinne e torpedo, mentre il club del presidente Massimiliano Pavia ha concluso al 14esimo posto nella classifica per club (su 55 squadre partecipanti). Nelle categorie maggiori (seguite da Franco Fanella) è arrivato un 11esimo posto (su 56) nella classifica per società dei Ragazzi dove Alessandro Bassani è stato protagonista assoluto con un doppio oro individuale nei 100 trasporto pinne e nei 100 pinne e torpedo, ma anche con l’argento dei 200 superlifesaver. Nella medesima categoria la staffetta 4x25 manichino (formata dallo stesso Bassani e da Emanuele Ippoliti, Giacomo Silva e Roberto Chiavacci) ha sfiorato il podio piazzandosi quarta. Nella categoria Junior, grandissima prestazione per Gioia Mazzi, campionessa d’Italia sui 100 pinne e torpedo e sui 200 superlifesaver oltre che medaglia d’argento nei 200 ostacoli. Bravissimo anche Cristian Bacile, argento nei 200 superlifesaver e quarto nei 100 percorso misto. In questa categoria il 3T Frascati Sporting Village si è piazzato settimo su 63 società. Tra i Cadetti il miglior risultato individuale lo ha ottenuto Flavio Feliciangeli, quarto nei 200 superlifesaver. Benissimo la staffetta 4x25 manichino formata da Gioia Mazzi, Sofia Pezza, Giulia Simoni e Sara Dell’Ospedale ha ottenuto un bellissimo secondo posto, mentre la 4x25 manichino composta da Flavio Feliciangeli, Gian Marco Ippoliti, Cristian Bacile e Lorenzo De Angelis ha chiuso quarta. Nella classifica per club, il 3T Frascati Sporting Village ha ottenuto un notevole sesto posto su 58 società partecipanti. Infine nella categoria Senior, il club frascatano si è piazzato 22esimo (su 40 società). “Abbiamo ottenuto tante medaglie e potevano essere anche di più, considerando qualche quarto posto sfortunato di troppo – commenta Fanella - Ma è stato veramente un grande campionato da parte di tutti i ragazzi: siamo molto soddisfatti perché, oltre ai numerosi podi, tutti hanno migliorato sensibilmente il loro miglior riscontro cronometrico e sono usciti dall’acqua entusiasti. Mi preme sottolineare che Gian Marco Ippoliti, oltre ad aver sfoderato due splendide prestazioni che lo hanno portato a pochi decimi dal podio, ha ottenuto anche il pass nei 100 percorso misto per i campionati assoluti che si terranno il prossimo inverno a Milano”.