3T Frascati Sporting Village (salvamento): 28 atleti in gara ai campionati italiani estivi

Frascati (Rm) – Il settore del nuoto per salvamento del 3T Frascati Sporting Village è pronto per una chiusura della stagione coi fiocchi. Fino a domenica, presso lo Stadio del Nuoto di Roma, andranno in scena i campionati italiani estivi e il team tuscolano sarà presente in massa all’appuntamento. Sono ben 28 gli atleti che, guidati dai tecnici Franco Fanella e Cristiano Mariani, proveranno a regalare nuove emozioni al 3T Frascati Sporting Village dopo quelle di poco più di un mese fa ai campionati italiani primaverili che si sono tenuti a Riccione. Negli Esordienti A saranno in gara Alice Pezza, Aurora Carrarini, Martina Caponetti, Viola Midei, Lorenzo Carrarini, Lorenzo Seidel e Riccardo Scaramella, tra i Ragazzi Alessia Morrea, Alessandro Bassani, Roberto Chiavacci, Paolo Colasanti, Emanuele Ippoliti, Antonio Puggioni e Giacomo Silva, nella categoria Junior Gioia Mazzi, Sara Dell’Ospedale, Melissa Mura Cittadini, Gian Marco Ippoliti e Cristian Bacile, tra i Cadetti Alice Midei, Giulia Simoni, Sofia Pezza, Flavio Feliciangeli e Lorenzo De Angelis e infine nei Senior Gaia Bacile, Matteo Pennesi, Manuel Durastante e Marco Oliverio. I primi due giorni di gare saranno dedicato agli Esordienti e ai Ragazzi, poi da venerdì pomeriggio entreranno in scena le categorie maggiori dei Junior, dei Cadetti e dei Senior. “Il gruppo ha preparato bene questa gara – dice Fanella – Abbiamo avuto riscontri di una crescita costante e generale nel corso di questa annata e siamo curiosi di vedere come si comporteranno i ragazzi in questo importante appuntamento. Fisicamente il gruppo sta bene, viene da un lavoro di “scarico” e nelle ultime settimane ci siamo anche potuti allenare qualche volta nella piscina dello Stadio del Nuoto che ospiterà le gare dei campionati italiani. Alcuni ragazzi hanno concrete possibilità di conquistare una medaglia, ma in questo momento preferiamo non dire di più” conclude il tecnico.