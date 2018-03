3t Frascati Sporting Village (pallanuoto), Fabbri: "A2 femminile può salvarsi divertendosi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un bel pareggio. La serie A2 femminile del 3T Frascati Sporting Village è tornata dalla Campania con un positivo 7-7 rimediato contro il Flegreo. «Una gara equilibrata che noi abbiamo cominciato in vantaggio, ma che poi ha visto diversi capovolgimenti di risultato – racconta il centroboa o difensore classe 1990 Giulia Fabbri – Alla fine è arrivato un pareggio prezioso perché giocare fuori casa contro quelle avversarie non è mai semplice, mentre qualche rimpianto in più è rimasto per la partita d’andata in cui siamo state sconfitte nella nostra piscina». La Fabbri è arrivata quest’anno dalla Sis Roma nel gruppo tuscolano. «Ho trovato un bel gruppo, in cui ci sono diverse ragazze della mia età. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria, ma sono convinta che possiamo divertirci nell’arco di questa stagione». L’impatto con coach Mauro Birri è stato positivo. «E’ un allenatore esperto che può regalare qualcosa a questa squadra e lo stesso provo a fare io mettendo la mia esperienza di atleta a disposizione del gruppo. Tra noi c’è stima reciproca e un bel confronto» dice la Fabbri che nell’ultimo periodo, stante un problema capitato a Federica Tagliaferri, si è ritrovata ad allenare il gruppo della serie B e quelli giovanili del settore femminile del 3T Frascati Sporting Village. «Un’esperienza indubbiamente divertente che in un futuro potrebbe diventare anche qualcosa di più concreto visto che mi piacerebbe trasmettere il mio amore per la pallanuoto alle ragazze più giovani. Per ora c’è stato bisogno del mio contributo e mi sono messa volentieri a disposizione di Federica e della società». Intanto è stato un week-end davvero ricco di impegni per le formazioni del 3T Frascati Sporting Village. Oltre alla prima squadra femminile, nel settore “rosa” va registrata anche la sconfitta di misura (6-7) della serie B fuori casa contro la Vis Nova, mentre nel settore maschile la serie B ha ceduto per 7-5 fuori casa contro il Tuscolano al termine di una grande prestazione. Tra le giovanili, l’Under 20 ha pareggiato 6-6 nella piscina del Racing, l’Under 17 nazionale ha ottenuto una bella vittoria esterna con l’Antares Latina per 9-4, “imitata” da quella regionale che ha superato fuori casa l’Athlon per 7-4. Sconfitta per l’Under 15 nella piscina della Waterpolis (5-9), mentre l’Under 13 ha compiuto un blitz violando la piscina del Flaminio con un emozionante 7-6.