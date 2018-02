3T Frascati Sporting Village: festa nel settore nuoto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore nuoto del 3T Frascati Sporting Village può far festa. I ragazzi del presidente Massimiliano Pavia hanno anticipato tutti nel campionato regionale Uisp andato in scena nello scorso fine settimana a Monterotondo e dedicato alle categorie Esordienti C, B, A, Ragazzi e Junior. «La somma dei vari piazzamenti ottenuti dai nostri ragazzi ci ha permesso di arrivare davanti al Colleverde che anche nelle gare federali ha dimostrato di essere un club forte – dice con orgoglio il responsabile del settore nuoto Maurizio Ippoliti – Siamo contenti di aver conquistato questo titolo regionale di squadra che è significato del livello medio che hanno raggiunto i nostri ragazzi». Tra i tanti podi ottenuti va segnalato il secondo posto di Daniel Moriello che nella categoria Esordienti A2 ha partecipato alla particolarissima gara “all’australiana” sui 50 metri a stile libero. «In sostanza il regolamento prevedeva che, ogni 50 metri, venisse eliminato l’atleta ultimo classificato: Daniel è arrivato a sfiorare l’oro, ma va ricordato pure il quarto posto di Alessio Aliberti nella medesima gara». Messo alle spalle un week-end ricco di soddisfazioni, ne arriva un altro pieno di impegni altrettanto importanti: domenica ci saranno i campionati regionali federali della categoria Esordienti B presso la piscina dell’Acqua Aniene dove gli atleti tuscolani saranno seguiti dai tecnici Antonio Fantozzi e Simone Di Lorenzo, mentre all’Olgiata andrà in scena un trofeo federale dedicato a Ragazzi e Junior che verranno seguiti da Walter Valloni. Infine tre atleti del 3T Frascati Sporting Village parteciperanno ai campionati regionali di fondo (validi anche come qualificazione ai campionati italiani) che si terranno a Civitavecchia. «Quello di portare alcuni nostri atleti alle gare di fondo era un obiettivo che perseguivo da tempo – dice Ippoliti che seguirà i tre ragazzi a Civitavecchia – Scenderanno in vasca sabato Fabiola Cipri sui 3000 metri della categoria Ragazzi e domenica Gianmarco Gindri e Ilaria Imoletti sui 5000 metri della categoria Junior». Altro grande appuntamento, infine, per il settore salvamento che in questo week-end porterà 15 ragazzi ai campionati italiani federali di scena a Riccione.