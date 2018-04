3T Frascati (salvamento): poker di medaglie per Alice Pezza al trofeo Lerario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore nuoto per salvamento del 3T Frascati Sporting Village si è tolto nuove soddisfazioni nel week-end appena messo alle spalle. Sette ragazzi del team tuscolano, guidati dal responsabile di settore Udo Paolantoni e dall’altro tecnico Cristiano Mariani, hanno partecipato al prestigioso trofeo nazionale dedicato alla memoria di Luca Lerario e tenutosi nello scorso fine settimana a Monterotondo. In gara le categorie Ragazzi (dove a difendere i colori del 3T Frascati Sporting Village c’erano Roberto Chiavacci e Rita Andreina Calimà) e quella Esordienti A (dove ai nastri di partenza c’erano Riccardo Scaramella, Chiara Giannetti, Paolo Colasanti, Eleonora Margheri ed Alice Pezza). E’ stata proprio quest’ultima a fare la parte del leone, andando a conquistare un bronzo sulla specialità dei 50 stile ostacoli e ben tre medaglie d’oro sui 50 manichino pinne, sui 100 torpedo e sui 50 manichino. «Alice ha fatto davvero un’ottima prestazione confermando tutte le qualità che aveva fatto intravedere già in precedenza – commenta Mariani – Si tratta di una ragazza dal carattere forte e molto competitiva: questi ottimi risultati, tra l’altro ottenuti migliorando in tutte le specialità il proprio tempo, non potranno che darle ulteriore consapevolezza. Alice ha ottime possibilità di partecipare anche ai campionati italiani che si terranno a luglio, anche se dovrà continuare a lavorare sodo come sta facendo. Comunque siamo molto contenti della risposta di tutti i sette ragazzi: i nostri giovani atleti si sono migliorati dal punto di vista cronometrico in un contesto di gara molto competitivo, considerando che al trofeo “Lerario” hanno partecipato società sportive da diverse zone del centro-sud Italia». Alla Pezza e a tutto il gruppo del settore salvamento sono arrivati anche i complimenti di Massimiliano Pavia, presidente del 3T Frascati Sporting Village. Questi ragazzi torneranno in vasca a giugno per i campionati regionali di categoria, mentre a fine aprile si terrà il campionato regionale delle categorie Senior, Cadetti e Junior sempre a Monterotondo.