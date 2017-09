3T Frascati Sporting Village (salvamento), doppia medaglia di bronzo al terzo “Trofeo Lazio”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore nuoto per salvamento del 3T Frascati Sporting Village ha ripreso le proprie attività in vista della nuova stagione. Nei giorni scorsi, però, cinque atleti del club tuscolano hanno partecipato al terzo “Trofeo Lazio – Prove oceaniche di salvamento”, una competizione regionale che di fatto è un’appendice della vecchia stagione. L’evento si è svolto in mare nella zona del castello di Santa Severa e il gruppo frascatano guidato dal responsabile Udo Paolantoni e dal suo collaboratore Cristiano Mariani ha riportato a casa una doppia medaglia di bronzo. «Per i ragazzi era la prima vera gara in mare aperto e quindi siamo molto contenti delle loro risposte – dice Paolantoni – Per preparare questo appuntamento siamo andati in ritiro dal 4 al 9 settembre scorsi a San Felice Circeo e le loro prestazioni in gara sono state ampiamente sopra le aspettative. Le medaglie sono arrivate dal più piccolo del gruppo, l’Esordiente A Roberto Chiavacci che è salito sul podio nella prova di frangente su un percorso di 200 metri, e da Beatrice Gueli che nella categoria Ragazzi ha ottenuto il terzo posto nella prova delle bandierine, una corsa sprint di 20 metri a eliminazione. Ma siamo stati contenti anche delle prestazioni delle altre due atlete della categoria Ragazzi, vale a dire Sara Dell’Ospedale e Melissa Mura, oltre che del capitano Francesca Antonini (categoria Juniores, ndr)». Paolantoni sottolinea un altro motivo di soddisfazione della trasferta del settore salvamento del 3T Frascati Sporting Village a Santa Severa. «Le quattro ragazze presenti hanno partecipato anche alla gara di tavola su un percorso di 350 metri, guadagnando tutte la finale nelle rispettive categorie: considerando il pochissimo allenamento in questa particolare disciplina, è sicuramente un altro dettaglio degno di nota». Ora il settore salvamento del 3T Frascati Sporting Village si “tufferà” negli allenamenti intensi di preparazione alle prime gare della nuova stagione, in programma a fine novembre.