3T Frascati, il bilancio del ds Paolantoni: “Annata decisamente soddisfacente”

Frascati (Rm) – Con la recente (fortunata) partecipazione del settore del nuoto per salvamento ai campionati italiani estivi si è di fatto conclusa la lunga annata del 3T Frascati Sporting Village. La società del presidente Massimiliano Pavia, impegnatissimo nello strutturare sempre meglio il club che conta sui tre poli di Frascati (Sporting Village), Roma Tor Tre Teste (3T) e Formello (Time Out), è stata ancora una volta protagoniste nelle varie discipline che compongono il suo ampio panorama natatorio. A tracciare il bilancio della stagione appena messa alle spalle è il direttore sportivo Udo Paolantoni. “Nel complesso siamo sicuramente soddisfatti di come sono andate le cose: il 3T Frascati Sporting Village è ormai una realtà affermata nel Lazio e non solo”. Il ds entra nello specifico delle varie discipline, “fotografando” l’annata per ognuna di esse. “Il settore del salvamento ha fatto un autentico exploit. L’arrivo del tecnico Franco Fanella, che ha portato con sé diversi ragazzi di ottima caratura, ha indubbiamente aumentato la qualità del lavoro e dei risultati. Anche grazie al prezioso supporto di Cristiano Mariani, pure i ragazzi che già facevano parte della nostra società sono migliorati tanto e siamo convinti che tutti abbiano ancora delle interessanti prospettive di crescita. Per la pallanuoto è stato un anno complessivamente interlocutorio anche per via di una riorganizzazione interna. Le migliori soddisfazioni sono arrivate dal lavoro fatto sui più giovani dai coach Rino Fabiano e Andrea Casaburi: quest’ultimo, autentico “uomo 3T Frascati Sporting Village”, è stato incaricato del ruolo di responsabile del settore nella prossima stagione e siamo convinti che possa fare molto bene. Per il nuoto sincronizzato è stato l’anno “di lancio”, visto che per la prima volta questa disciplina è entrata a far parte della nostra famiglia sportiva. Abbiamo a disposizione uno staff tecnico competente e scrupoloso che potrà far crescere tanto le nostre atlete. Infine il settore nuoto ha confermato i buoni piazzamenti regionali già ottenuti in precedenza: qui i tecnici Maurizio Ippoliti e Simone Di Lorenzo hanno fatto un lavoro importante e dal prossimo anno saranno affiancati nella pre-agonistica dalla “new entry” Carlotta De Santis. Tante cose bollono in pentola per la prossima stagione, ma le comunicheremo a tempo debito” conclude Paolantoni.