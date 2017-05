3T Frascati (pallanuoto), Under 17 maschile di Piccioni ha chiuso seconda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) - Un campionato indubbiamente positivo, ma la stagione prosegue. L'Under 17 maschile del 3T Frascati Sporting Village si è piazzata al secondo posto del suo torneo e questo secondo coach Federico Piccioni è certamente un risultato di tutto rispetto. «Va considerato che il gruppo era al primo anno in una categoria nazionale dove il livello è molto alto. Alla fine siamo arrivati a soli tre punti di distanza dal Racing che ha guadagnato la possibilità di giocarsi la fase nazionale di categoria: indubbiamente rimane un po' di rammarico per non essere riusciti a ultimare il sorpasso, ma la squadra è cresciuta tantissimo nel corso dei mesi. Basti pensare alla sfida di ritorno vinta proprio col Racing in cui i ragazzi hanno tirato fuori una grande prestazione». Nell'ultimo impegno di campionato di domenica scorsa i ragazzi di Piccioni hanno battuto per 10-2 l'Antares Latina. «Una gara praticamente senza storia fin dalle prime battute - è il commento del tecnico del 3T Frascati Sporting Village - Tra le varie note positive, anche l'esordio dei due ragazzi dell'Under 15 Flavio Terzoni e Daniele De Dominicis che si sono ben comportati. Ma, ripeto, la squadra ha finito in crescendo e sono molto contento dell'impegno messo in vasca dai ragazzi durante tutta la stagione». Che, però, non è ancora terminata. «In questo periodo giocheremo un torneo nella piscina romana dell'Ede contro i padroni di casa, la Roma 2007 e il Tuscolano: sarà un modo per dare ulteriore spazio a tutti i ragazzi della rosa, ma anche un'opportunità per mantenerli in condizione in vista dei prossimi appuntamenti con l'Under 20». Sì, perché il gruppo di coach Piccioni è impegnato nella sua totalità (e con l'aggiunta di un solo elemento non in età Under 17) anche nella categoria superiore. «In questo caso - spiega il tecnico - torneremo a giocare le ultime quattro partite del campionato a partire dal 27 maggio prossimo: anche in questo caso siamo in lotta per il secondo posto e considerando che questo è un torneo regionale a girone unico, concludere al "posto d'onore" vorrebbe dire di fatto laurearsi vice-campioni del Lazio».