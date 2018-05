3T Frascati Sporting Village (pallanuoto, U17), Vastano: "Stagione ok"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ una delle formazioni del brillante settore giovanile del 3T Frascati Sporting Village. L’Under 17 nazionale del club tuscolano sta facendo comunque un’ottima stagione in una categoria complicata e ha sfiorato la possibilità di tornare prepotentemente in corsa per il passaggio alla fase finale del campionato. Nell’ultimo turno, infatti, l’Under 17 del 3T Frascati Sporting Village ha pareggiato con un pirotecnico 7-7 casalingo contro il Latina. «Abbiamo iniziato male la sfida – commenta il capitano e portiere classe 2001 Luca Vastano – Ma dal secondo tempo in avanti abbiamo fatto un’ottima rincorsa e alla fine abbiamo pure sfiorato la vittoria, colpendo una traversa. E’ vero che ci serviva solo la vittoria, ma credo che ci possano essere pochi rimpianti considerando che di fronte avevamo la prima della classe». In virtù del pareggio col 3T Frascati Sporting Village, in realtà, i pontini hanno perso momentaneamente il primato a favore del “terzo incomodo”, quella Bellator Frosinone che ora comanda il girone a tre gare dalla fine della stagione regolare. «Il discorso sul primo posto è oggettivamente molto complicato, ma credo che la stagione dell’Under 17 sia stata comunque positiva. Nel girone d’andata abbiamo perso con le prime due della classe, mentre nel ritorno abbiamo ottenuto una vittoria e un pareggio contro di loro: segno che siamo cresciuti» osserva Vastano che da nove anni gioca a pallanuoto e da sette indossa la calottina del 3T Frascati Sporting Village. «Ho cominciato quasi per caso: facevo nuoto e i responsabili di quella società mi proposero di provare. Da allora non mi sono più separato da questo sport». Il giovane portiere ha dimostrato qualità importanti tanto da difendere anche la porta dell’Under 20 del 3T Frascati Sporting Village. «In questa stagione, inoltre, ho anche esordito in serie B e dunque per me questa è un’annata speciale a livello personale. Obiettivi futuri? Sinceramente non ci penso ora. Cerco solo di impegnarmi al massimo durante gli allenamenti e poi vedremo cosa mi riserveranno le prossime stagioni» conclude Vastano. Non è stato un week-end felice per le prime squadre del 3T Frascati Sporting Village, tutte sconfitte: la A2 femminile ha ceduto 10-7 in casa dell’Agepi, la B maschile ha perso 12-7 nella piscina della Basilicata 2000. Sconfitte anche per Under 15 femminile (5-15 contro la Sis) e Under 13 maschile (4-5 contro la Fin Plus).