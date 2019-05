3T Frascati (pallanuoto), Tincani: “Crediamo alla salvezza diretta”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ giunto alla volata finale il campionato della serie C maschile del 3T Frascati Sporting Village. I ragazzi di coach Emanuele Tincani hanno ottenuto nello scorso week-end una pesantissima vittoria contro la Roman Sport City per 6-4. “E’ stata la nostra miglior prestazione stagionale, in special modo a livello difensivo – dice l’allenatore – Una prova frutto del grande impegno che questo gruppo sta mettendo da mesi, continuando ad allenarsi con la giusta mentalità e spirito di sacrificio. L’unione di questi ragazzi sta facendo la differenza. La partita con la Roman è stata condotta con personalità e senza mai mollare di un solo centimetro. Volevo sottolineare le splendide prestazioni di Valerio Spiezio, del portiere classe 2003 Francesco Zoncu che è un prodotto puro del nostro vivaio, dell’altro giovane classe 2004 Simone Russo, ma anche di Matteo Perciballe, Stefano Petrini, Filippo Cioli (un 2000 che è stato autore di 46 reti finora in campionato, ndr) ed Eugenio Menichetti che ha segnato un gol straordinario”. Il 3T Frascati Sporting Village si trova ora a quattro punti dalla salvezza diretta con tre giornate ancora da giocare. “Non sarà semplice riuscire ad evitare i play out, ma ci proveremo con tutte le nostre forze – spiega Tincani – Se giocheremo con lo stesso spirito di sabato scorso possiamo fare molto bene nei prossimi tre incontri e anche nell’eventuale play out”. La prima sfida da affrontare per il club tuscolano sarà quella nella piscina dell’Ede Nuoto. “Una formazione molto valida che da anni conta su un nucleo fisso di giocatori e che nel tempo si è anche rinforzata. Si tratta di un’ottima squadra che ha l’obiettivo dei play off, ma il 3T Frascati Sporting Village proverà a giocarsi le sue carte”. La chiosa finale di Tincani è dedicata ad una parentesi sul settore giovanile. “Sono dispiaciuto per la conformazione dei gironi dove sono state inserite le nostre squadre che ce la stanno mettendo tutta, nonostante i tanti problemi organizzativi che ci potevano essere evitati facendo altre scelte”.