3T Frascati Sporting Village (pallanuoto), ottimo terzo posto finale all’Under 11 Cup

Frascati (Rm) – Si è conclusa sabato la “Under 11 Cup”, torneo organizzato da diverse società del Lazio in assenza di un vero e proprio campionato federale di categoria. Nella piscina romana dell’Ede Nuoto, due gruppi del 3T Frascati Sporting Village hanno presenziato alle finali: uno di questi, allenato da Emanuele Tincani, Alberto Nunzi e Giulia Fabbri (con la prestigiosa collaborazione dell’ex campione Roberto Calcaterra), si è piazzato al terzo posto confrontandosi nel girone a tre con squadre molto forti come Manianpama (poi vincitore del trofeo) e Anzio (alla fine secondo). «Abbiamo fatto il possibile e negli scontri diretti non abbiamo demeritato, rimediando due sconfitte “di misura” – dice Tincani – Già non era stato semplice vincere il girone di qualificazione, in finale il livello era molto alto, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato di essere cresciuti molto e se la sono giocata». Il gruppo di Tincani, Nunzi e Fabbri ha espresso sicuramente dei giovani giocatori interessanti. «Ci stiamo lavorando da un paio d’anni su questi ragazzi e devo dire che hanno fatto un ottimo percorso. Nella prossima stagione tutti i nati nel 2007 e anche qualche 2008 passeranno nel gruppo dell’Under 13 ed entreranno nella “vera” agonistica». La stagione dell’Under 11 del 3T Frascati Sporting Village non è affatto conclusa. «Dal 17 al 24 giugno alcuni ragazzi di questa categoria e anche qualche Under 9 partirà alla volta di Lignano Sabbiadoro dove si disputerà il tradizionale e prestigioso torneo internazionale “Habawaba”. Un appuntamento importante, un’esperienza che contribuirà ulteriormente alla crescita tecnica e caratteriale dei nostri ragazzi. Successivamente alla parentesi di Lignano Sabbiadoro, il gruppo proseguirà l’attività fino a fine giugno facendo qualche allenamento comune con la Roma Nuoto con cui già esiste un rapporto di amicizia e con cui potrebbe nascere anche una collaborazione vera e propria» conclude Tincani.