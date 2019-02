3T Frascati Sporting Village (pallanuoto), Casaburi fiducioso: "Under 17 promette bene"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Prime due partite di campionato con risultati alterni per l’Under 17 nazionale del 3T Frascati Sporting Village. I ragazzi di coach Andrea Casaburi hanno prima perso il confronto con il Waterpolis per 6-1 (al termine di una gara più equilibrata di quello che racconta il punteggio) e poi hanno trovato l’immediata reazione e la prima vittoria stagionale nel match di dieci giorni fa contro il Racing, piegato per 8-3. «I ragazzi stanno lavorando con tanto impegno e sono sicuro che potranno togliersi delle soddisfazioni» dice Casaburi che poi spiega la “genesi” di questo gruppo. «Molti di questi ragazzi giocano assieme da tempo e il loro percorso sportivo si è svolto totalmente all’interno del nostro club. Un gruppo che promette molto bene e che già si è tolto delle soddisfazioni arrivando tempo fa alle finali del campionato Under 13 sotto la guida di coach Rino Fabiano e che nell’Under 15 approdò ai quarti di finale nell’anno in cui ero io stesso ad allenarli. Molti di loro, dunque, li conosco bene e so che hanno potenzialità importanti: in questa stagione la società ha voluto metterli alla prova in una categoria di alto livello, ma sono certo che potranno fare una buona figura e soprattutto matureranno un’esperienza importante. D’altronde sono quasi tutti ragazzi nati nel 2003 che nella prossima stagione potranno ancora giocare in questa categoria». Casaburi parla poi del tipo di lavoro che sta portando avanti con la sua Under 17. «Oltre che all’aspetto tattico e fisico, stiamo cercando di far migliorare i ragazzi dal punto di vista mentale: spesso capita loro di “sedersi” e invece bisogna sempre essere sul pezzo per crescere. La prima vittoria può creare entusiasmo, ma non dev’essere un’arma a doppio taglio». Il terzo turno di campionato si giocherà solamente il prossimo 10 marzo. «Il calendario ci ha imposto circa un mese di “pausa” tra la seconda e la terza sfida, ma non possiamo che adeguarci allenandoci con la giusta intensità e concentrazione» conclude Casaburi.