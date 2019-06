3T Frascati Sporting Village: nuoto sincronizzato protagonista a Fermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una chiusura di stagione col botto per il settore del nuoto sincronizzato del 3T Frascati Sporting Village che nei giorni scorsi ha partecipato in massa (con 25 atlete di età compresa tra i 10 e i 18 anni) al campionato italiano organizzato dall’ente promozionale Confsport a Fermo, cittadina delle Marche. A seguire i ragazzi frascatani c’erano i tecnici Francesca Antonucci, Barbara Rubini e Beatrice Pignataro ed è proprio la prima a fare il resoconto dei vari risultati ottenuti dagli atleti del 3T Frascati Sporting Village. “A livello di squadra, abbiamo ottenuto un settimo posto complessivo nel campionato A, in cui avevamo solo atlete della categoria Senior, e un quinto posto nel campionato B con atlete delle categorie Esordienti A e B e Ragazze. Tra l’altro nel campionato B abbiamo sfiorato il podio per pochi punti, ma entrambi sono stati ottimi risultati”. La Antonucci passa successivamente a parlare dei risultati individuali. “Nella categoria Esordienti B Beatrice Mazareanu si è piazzata seconda, Sofia Lucci quarta e Sabrina Morari ottava nel singolo. Il duo composto da Mazareanu e Lucci ha concluso al terzo posto. Nella categoria Esordienti A, nel singolo Maria Suhan ha chiuso ottava e Chiara Genovesi nona, il duo composto da Eleonora Licorni e Benedetta Pisaturo è arrivato ottavo, il trio formato da Martina Lucatelli, Matilde De Santis e Chiara Pietrini (con riserva Chiara Falasca) si è classificato primo e il trio formato da Mazareanu, Lucci e Suhan dodicesimo. Secondo posto per la squadra formata da Lucatelli, De Santis, Falasca, Licorni, Pisaturo, Genovesi oltre a Cecilia Capannolo e Alice De Vico (con riserve Pietrini e Martina Pesa), mentre il combinato (le medesime componenti della squadra, riserve comprese) ha conquistato il primo posto. Nella categoria Ragazze splendida prova di Francesca Macali che si è piazzata prima con Martina Tomassi 13esima. Il duo Rita Ugoletti-Aurora Benedetti ha chiuso 12esimo, mentre il duo Martina Borrelli-Camilla Forcinella si è fermato al 17esimo. Macali, Borrelli e Forcinella sono arrivate prime nel trio, mentre il combinato (formato da Macali, Borrelli, Forcinella, Ugoletti, Benedetti con Sofia Silvestri e Diletta Foti) ha chiuso con un ottimo terzo posto. Infine trale Junior Martina Guida è arrivata seconda e Linda Torelli quinta nel singolo, il duo Guida-Torelli si è piazzato terzo, mentre il trio Guida, Torelli e Camilla Celletti ha chiuso secondo. Tutti questi podi ottenuti con esercizi montati nel giro di un mese e dunque le ragazze sono state bravissime – sottolinea la Antonucci - La Celletti, infine, si è cimentata anche tra gli Assoluti arrivando al terzo posto nel singolo. Risultati che si aggiungono a quelli molto positivi ottenuti nei campionati regionali federali (Fin) come ad esempio il secondo posto del trio categoria Ragazze formato da Macali, Borrelli e Forcinella o il primo posto del trio categoria Junior composto da Guida, Torelli e Celletti”. Il settore del nuoto sincronizzato chiuderà virtualmente la sua stagione con il saggio finale in programma domenica prossima alle ore 11 presso la piscina del Frascati Sporting Village.