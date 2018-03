3T Frascati, (nuoto), Ippoliti applaude i tre partecipanti ai campionati regionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Tempo di finali regionali per il settore nuoto del 3T Frascati Sporting Village. Due ragazzi del responsabile Maurizio Ippoliti sono stati impegnati nella kermesse andata in scena nello scorso fine settimana presso la piscina federale di Ostia e dedicata alla categoria Ragazzi: si tratta di Antonio Puggioni e Fabiola Cipri che si sono ben comportati nuotando sui 100 e 200 dorso. «Hanno fatto delle ottime prestazioni – rimarca Ippoliti, presente a Ostia – Hanno migliorato sensibilmente i propri personali e quindi siamo soddisfatti di quanto hanno fatto vedere». Nello stesso fine settimana ci sono state anche le finali regionali della categoria Junior a Pietralata dove per il 3T Frascati Sporting Village c’era Vittorio Di Girolamo che si è esibito sui 50 dorso. «Con Vittorio c’era l’altro tecnico Walter Valloni che mi ha detto di una buona prova da parte del nostro atleta, anche se in questo caso non c’è stato un miglioramento cronometrico». Il mese di marzo, però, è ricco di appuntamenti per i ragazzi frascatani. «Nel prossimo fine settimana saremo ancora a Ostia per altre finali regionali, quelle riguardanti le distanze un po’ più lunghe – ricorda Ippoliti – Avremo in gara sei ragazzi vale a dire Gianmarco Gindre, Riccardo Salerno che è il capitano del gruppo, Claudio Zazza, Ilaria Imoletti, Eleonora Priora e lo stesso Vittorio Di Girolamo». Intanto è stato un altro week-end intenso per il settore della pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village: tra le prime squadre, l’unica a vincere è stata la serie B femminile che ha sbancato la vasca dell’Olgiata per 6-3, mentre hanno perso fuori casa le ragazze della A2 (7-9 contro la Vela Ancona) e i ragazzi della serie B (10-12 con la Rari Nantes Napoli). Nel settore giovanile da registrare la sconfitta dell’Under 13 femminile fuori casa contro i Castelli Romani che si sono imposti per 10-7, mentre sono arrivati dei bei successi sia per l’Under 15 maschile (netto 13-6 interno con il Tuscolano) e per l’Under 20 maschile (combattuto 7-6 casalingo contro la Lazio).