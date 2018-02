3T Frascati Sporting Village (pallanuoto), Manca: "L’Under 15 nazionale? Ottimo inizio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Terza vittoria consecutiva per l’Under 15 nazionale del 3T Frascati Sporting Village. La giovane formazione del club del presidente Massimiliano Pavia ha battuto i monteporziani del Manianpama con un netto 14-4 nell’ultimo match di campionato. «Una partita che abbiamo messo subito sui binari da noi preferiti – dice Cristian Manca, ex atleta e ora dirigente accompagnatore del gruppo – I ragazzi hanno dato dimostrazione di essere in un buon momento di forma e poi nel finale c’è stato spazio anche per i più piccoli del gruppo che sono alle prime vere esperienze di pallanuoto». Dopo il k.o. all’esordio, l’Under 15 del 3T Frascati Sporting Village ha collezionato tre vittorie di fila anche se l’ambiente rimane sereno sugli obiettivi stagionali. «E’ decisamente un ottimo inizio, siamo contenti. Non va dimenticato che per questo gruppo si tratta della prima esperienza in un campionato nazionale – osserva Manca – La cosa importante è creare un bello spirito di gruppo e far crescere i ragazzi, cosa che sta accadendo in questa prima parte di stagione». Manca ha ormai del tutto “oltrepassato la barriera”, trasformandosi da giocatore (giocò anche in serie D col 3T Frascati Sporting Village) a dirigente. «E’ un’emozione particolare vivere la pallanuoto in questo modo ed è sicuramente una bella responsabilità cercare di indirizzare e accompagnare questi ragazzi durante il loro percorso sportivo. Se mi piacerebbe allenare? E’ un’idea che vorrei trasformare in realtà un giorno». Nel prossimo turno l’Under 15 nazionale del 3T Frascati Sporting Village sarà impegnata ancora in casa domenica 18 febbraio contro la Rari Nantes Vis Nova per cercare di allungare il buon momento attuale. Intanto lo scorso fine settimana non sono arrivate notizie positive dalle altre selezioni tuscolane impegnate nei rispettivi campionati: la serie A2 femminile ha ceduto per 14-3 contro l’Acquachiara, la serie B rosa si è dovuta inchinare al Latina (vittorioso per 12-4) e infine non è stata fortunata nemmeno la serie B maschile che è stata costretta ad incassare un k.o. di misura (8-9) nella piscina del Villa York.